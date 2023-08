Don Garber, el comisionado de la MLS, ha lanzado un mensaje que confirma la edición 2024 de la Leagues Cup. Esto despierta la interrogante sobre si varía o no el formato del 2023. En medio del fracaso para los equipos de la Liga MX en la última edición de la Leagues Cup, caracterizada por la ausencia de conjuntos nacionales en la final (solo Monterrey llegó a disputar el partido por el tercer lugar y lo perdió) y la ventaja de la localía para los equipos de la MLS, Garber ha dejado entrever que no tiene intenciones de llevar el torneo fuera de Estados Unidos. Esta decisión está fundamentada en consideraciones económicas, ya que el evento obtiene un mayor beneficio financiero cuando se lleva a cabo en suelo estadounidense.

“Creo que económicamente, ciertamente tiene sentido tenerlo aquí en los Estados Unidos. Pero creo que es una gran oportunidad para que los clubes de la Liga MX puedan brindarles a sus fanáticos que viven en los Estados Unidos la oportunidad de ver a todos sus equipos, a diferencia de dos o tres equipos que están aquí verano tras verano. Así que creo que no hay razón para considerar moverlo, pero... demos un paso atrás cuando haya terminado y miremos todo”, agregó.

Inter de Miami fue el campeón de la edición 2023.

En cuanto al formato de la Leagues Cup y su relación con la Concacaf Liga de Campeones, Garber enfatizó que no ve viable una competición directa entre ambas. No considera que deban competir con la Champions Cup y destaca la importancia de mantener una identidad y un enfoque distintos para cada torneo . No obstante, sus palabras también dejan margen para la reflexión y el análisis de las mejores prácticas en beneficio de ambas ligas y la confederación.

Lo cierto es que el torneo sonaba interesante para la LigaMx pero habría que plantear en que momento del calendario debe disputarse. Hacer una pausa en la jornada 3 para los mexicanos significó tener equipos con poco ritmo de competencia mientras que los de MLS venían ya con casi 20 juegos encima. Ritmo de competencia que fue notorio en algunos partidos del torneo que consagró campeón al Inter de Miami.

Garber no se detuvo en tocar las quejas de los equipos mexicanos por arbitrajes que los perjudicaron, pero fue enfático en mencionar que los árbitros deben seguir trabajando en su desarrollo para ofrecer semana a semana un mejor desempeño. “Hemos tenido un torneo exitoso pero seguro que hay muchos temas que mejorar” concluyó Garber.





