Se terminaron los duelos de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2021 en México y los equipos comenzaron a prepararse para poder afrontar lo que serán los partidos de vuelta. Son cuatro llaves que se encuentran abiertas y nada está decidido porque dos fueron empates sin goles y los demás solo tienen ventaja de un gol.

Los primeros encuentros no contaron con una alta expectativa porque quedaron con un marcador de 0-0 sin emociones y escasas ocasiones de gol. A pesar que hubo goles en los duelos del jueves, la realidad es que las llaves de Santos vs Tigres y Puebla vs León también están abiertas, de hecho, todas las eliminatorias podrían definirse con un solo gol.

América vs. Pumas

Con un 0-0 en los primeros 90 minutos, todo se dejó en suspenso para este sábado. América cuenta con el empate a su favor porque se quedó primero en la tabla general. Eso sí, si es que Pumas logra una victoria por un solo igual, se instalará en las semifinales de la Liguilla. Todo puede pasar.

Atlas vs. Monterrey

En el segundo juego de este sábado, habrá duelo entre tapatíos y regios para dar lugar a lo que también se conoce como el clásico capitalino. Atlas parte con la ligera ventaja del empate a favor por posiciones en la tabla general y Monterrey buscará un gol que lo lleve a semifinales.

Tigres vs. Santos

El 2-1 a favor de Santos no garantiza el pase de los Guerreros a semifinales. En este caso, el 0-0 les favorecería por el tema la ventaja que han podido sacar en el partido de ida, pero son los felinos que con un solo gol accederían a semifinales por la posición en la tabla.

Puebla vs. León

El juego defensivo de León ha hecho un trabajo notable y se vio reflejado en el último partido con un resultado favorable de 2-1. Al igual que Tigres, un solo los colocará en semifinales debido a su ubicación en la tabla de posiciones. Este choque cerrará la fecha del domingo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR