Tras un cuestionado inicio en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, Cruz Azul se encuentra preparándose de cara al duelo ente Pachuca por la Jornada 7. Luis Romo, mediocampista del club, se ha convertido en uno de los referentes de la ‘Máquina’, lo cual lo ha colocado como el próximo futbolista mexicano que podría partir al viejo continente en los próximos días.

A través de una entrevista para las redes sociales de ‘Los Líderes’, el jugador celeste confesó que no ve con malos ojos la posibilidad de llegar a la Chivas de Guadalajara como refuerzo. Eso sí, dejó muy claro que su principal objetivo en la actualidad es emigrar a Europa.

“Realmente en estos momentos solo pienso en Europa, en caso de quedarme en México, me encantaría quedarme en Cruz Azul; es un club muy grande con mucha grandeza que me ilusiona mucho estar ahí. La verdad me encanta el club, la institución, siempre lo vi”, mencionó para el programa.

“Y ahora realmente, saliendo de Europa y regresando se abre la posibilidad para todos. Decirle no a Chivas sería algo muy tonto, porque es un club con mucha vitrina, con mucha grandeza también y digno; entonces ahorita estoy concentrado al 100% en Cruz Azul, si no me voy a Europa; no me gustaría salir a otra parte”, agregó.

Cabe resaltar que el jugador fue una pieza importante en la conquista del noveno título en la historia del cuadro mexicano en la Liga MX, tras vencer en la final del Torneo Clausura 2021 al Santos Laguna.

Por otro lado, su buen desempeño en los últimos meses ha llevado al futbolista a ser convocado por la Selección de México para las primeras jornadas de Eliminatorias Concacaf. Será el jueves 2 de setiembre, donde el mediocampista podría tener la oportunidad de salir desde el arranque con el ‘Tri’, que iniciará su camino con rumbo a la clasificación al Mundial Qatar 2022.





