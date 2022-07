El ‘Piojo’ está nuevamente en el ojo de la tormenta. Para nadie es un secreto lo que significa Miguel Herrera en el fútbol mexicano: un entrenador que ha ganado un sinfín de títulos en la Liga MX, pero también no es novedad que esté envuelto en polémicas por sus constantes reclamos hacia los árbitros o como el reciente consejo que le ha hecho a Monterrey, que le podría costar caro.

Lo que pasa es el director técnico de los Tigres compartió este sábado un video en sus redes sociales con un mensaje dedicado para los ciudadanos de Monterrey, que viven vive una sequía extrema desde principios del 2022. Fue así que Miguel Herrera se unió a la petición del Gobierno del Estado de Nuevo León para cuidar el agua y tratar de bañarse en el menor tiempo posible para aprovechar al máximo el vital líquido.

“Hoy quiero decirles que tenemos que apoyar al gobierno que está haciendo acciones para que tengamos agua, báñense lo más pronto posible, ellos dicen (gobierno) tres minutos, pero vamos a hacerlo en tiempo récord, si se puede en menos, mejor. Acuérdense que gota a gota, el agua sí se agota”, mencionó en redes sociales.

Sin embargo, la opinión del ‘Piojo’ podría traerle graves consecuencias, ya que a decir del reglamento de la Liga MX, está prohibido que sus afiliados se involucren en temas de índole religioso, judicial y político. En ese sentido, el ex técnico de la Selección de México podría recibir una sanción de 4000 mil UMAS o en su defecto un máximo de tres partidos de suspensión, aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún castigo, por lo que resta esperar a las próximas horas o días.

Le pone candado a Soteldo

Por otro lado, Miguel Herrera también informó este fin de semana que por ahora Yeferson Soteldo seguirá en su equipo. “Lo considero, aparecerá, hasta que no me diga nada la directiva, seguirá manteniéndose en la competencia interna”. En tanto, sobre si la salida del venezolano, abriría la plaza para otro extranjero: “Claro, si alguien se va, llegará alguien, no la dejaremos vacía, pero seguiremos pensando en él. Hasta hace media hora hablé con Toño y el equipo sigue tal y como está”.

Le pone la puntería a Tijuana

De cara al duelo contra Tijuana, el ‘Piojo’ Herrera comentó: “El exceso de confianza puede ser peligroso. No son puntos dados por hechos. Hay que trabajar este partido con mucha seriedad. Tijuana hace tiempo que no gana aquí pero nosotros debemos pensar que es el mejor equipo del mundo”, agregó.

Tigres vs. Tijuana: ¿cuándo juegan, a qué hora y donde ver el partido de la jornada 3 del Apertura?

Tigres vs. Tijuana se ven las cara este domingo 17 de julio por la tercera jornada del Apertura 2022. El partido se jugará desde las 19:00 horas (hora mexicana y peruana) en el Estadio Universitario de Nueva León y será transmitido por TUDN de manera local y todo Centroamérica. Mientras que en Estados Unidos se podrá ver Univisión Now.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.