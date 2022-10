No cabe duda que Miguel Layún es uno de los futbolistas con mejor trayectoria en México. Y es que el lateral, durante su carrera futbolística, logró vestir la camiseta de grandes equipos como Veracruz, Atalanta, Watford, Porto, Sevilla, Villarreal y Monterrey, todos ellos antes de América, su actual club. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser llamado a la Selección Mexicana en múltiples ocasiones, logrando acudir a dos citas mundialistas. Sin embargo, si bien tuvo una carrera lleno de retos dentro del campo, el partido más difícil lo jugo en mayo del 2019 y lejos de las canchas, cuando en un chequeo rutinario le diagnosticaron algo que él no se esperaba: cáncer de riñón.

El nacido en Córdoba, Veracruz, militaba en Monterrey, procedente del Villarreal de la Liga española. No obstante, cuando preparaba las maletas, recibió una inesperada llamada. En la casa de sus padres, Layún descolgó el teléfono, que tenía en línea al médico de su equipo, quien le ordenó viajar inmediatamente a Monterrey para someterse a unas pruebas médicas. Y es que los test, ni bien aterrizó al centro médico, arrojaron la peor de las noticias: un tumor maligno en la zona del abdomen.

Miguel Layún le ganó la batalla al cáncer en 2019. (Foto: Imago 7)

El lateral mexicano recordó que estos fueron días muy duros en los que uno se cuestiona todo. “Y si mis hijos se quedan sin papá”, “y si algo marcha mal durante la operación…”, eran algunas de las frases que rondaban en la cabeza del veracruzano. Por suerte, las intervenciones quirúrgicas se llevaron de la mejor manera y el defensor ganó la batalla, perdiéndose la Copa Oro con su selección y guardando unos meses de reposo para volver a los terrenos de juego.

Un año después, Miguel Layún declaró ante cámaras y se cuestionó qué hubiese pasado si no se sometía a los pruebas médicas en ese momento. Esta idea se la llevó a un amigo cercano que padeció un ataque al corazón. El lateral, con miedo a echar a perder su carrera, consideró con su esposa a esta como la mejor opción. Eso sí, ahora se encuentra sano y llegó incluso a campeonar con Monterrey. Por ello, no hay duda que está más contento con la decisión que tomó desde un inicio.

“Siendo sincero, me dio una perspectiva diferente. Cometemos pecados en la vida, el hecho de no valorar ciertas cosas que tenemos, hacemos o logramos. El simple hecho de estar aquí, estar vivos, con nuestros seres queridos, de tener una oportunidad de luchar por nuestros sueños. Todo eso me hizo valorarlo muchísimo, fue un despertar para mí”, fueron las últimas declaraciones del defensor sobre su batalla contra el cáncer.

El presente de Miguel Layún

Si bien Miguel Layún es uno de los futbolistas más experimentados del América, su nivel no ha sido el mejor en el Torneo Apertura 2022. Incluso, el lateral causó molestias en parte de la afición de las ‘Águilas’, el cual le reclamó a través de redes sociales su bajo rendimiento. Cabe resaltar que el nacido en Veracruz fue relegado a segundo plano dentro de la plantilla ‘Azulcrema’, ya que el puesto titular en la banda derecha fue tomada por el joven Emilio Lara.

En la presente temporada, el exMonterrey, de 34 años de edad, registra un total de 13 partidos jugados, sin goles a su favor pero con cuatro asistencias. Como era de esperarse, América ya empezó a planificar lo que será el Clausura 2023, donde varios jugadores terminarán contrato. Este es el caso de Layún, que podría estar jugando sus últimos partidos con el cuadro de Coapa y arriba a la MLS, una liga que le atrae mucho y la cual no ha descartado jugar en algún momento de su carrera.





