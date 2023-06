No cabe duda que Alexis Sánchez es uno de los futbolistas sudamericanos con mayor prestigio en Europa. Y es que desde su arribo al Udinese de la Serie A, el atacante chileno dejó importantes números en cada club que le tocó defender. Pasó por grandes equipos como Arsenal, FC Barcelona, Inter de Milán y ahora viste la camiseta del Olympique de Marsella. No obstante, si bien aún no define si continuará o no en la próxima temporada con el conjunto francés, sus pretendientes no pierden el tiempo y ya planean las negociaciones por su fichaje.

Como se recuerda, en la actual temporada con los ‘Olímpicos’, el ‘Niño Maravilla’ ha marcado 18 goles y tuvo tres asistencias, para un total de 21 goles generados en todas las competiciones. Por este motivo, su calidad aún se mantiene y esto es algo que atrae a cualquier equipo.

Así, pues, no solo en el ‘Viejo Continente’ sueñan con su fichaje, sino también en la Liga MX. Según información brindada por FOX Sports, los ‘Rayados’ de Monterrey no ven con malos ojos incorporar a Sánchez para el Torneo Apertura 2023. Eso sí, el equipo mexicano es consciente de que su valor ronda los 4.5 millones de dólares, pero diferentes medios frances aseguran que el Marsella pediría cerca de 9 millones por su actual situación contractual, una cifra que ven como asequible en el equipo regio.

Ojo, este no es el único objetivo de Monterrey, puesto que el Tano Ortíz, entrenador de los ‘Rayados’, también tiene en la mira a Juan Brunetta, atacante de Santos Laguna, y Diego Valdéz, elemento que ya estuvo bajo las órdenes del entrenador en el América. Ellos dos se sumarían a la bomba, que llegaría desde el ‘Viejo Continente’.

Alexis Sánchez evalúa regresar al Arsenal

Según la información brindada por Enzo Olivera de RedGol, el chileno se sentará en las próximas horas a evaluar las alternativas que tiene de cara al curso que viene. La intención es definir si continuará en el equipo francés o si fichará por otro club.

“Hay informaciones muy importantes sobre el Arsenal y los rumores de la Juventus. A mí lo que me dicen es que Alexis se lo va a pensar. Se va a tomar un tiempo para pensar la decisión. Ahora él tiene el sartén por el mango, el Marsella tendrá que mejorar su contrato”, mencionó el comunicador de cara al mercado de pases de verano.

Eso sí, aclaró: “No tendrá el mismo rol que en el Marsella, donde es ídolo. Llegaría a un Arsenal donde es uno más. En Marsella es amo y señor, y no sé si en otro equipo le pueden prometer eso”.





