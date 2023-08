El camino que lo llevó a convertirse en una figura destacada del fútbol pudo haber sido diferente para Jonathan Orozco. Uno de los gigantes del fútbol europeo se interesó en el entonces joven portero de Monterrey de la Liga MX. Desde sus inicios, Jonathan forjó su carrera en las filas de Rayados, donde se convirtió en un pilar fundamental. Aunque los colores azul y blanco se convirtieron en su identidad, el destino estuvo a punto de llevarlo por otro camino, como reveló en una entrevista con Fernando Lozano en su canal de YouTube. La anécdota es memorable: Orozco rechazó al Real Madrid.

Resulta que en su juventud, Orozco desafió las directrices de Rayados al participar sin permiso en un torneo juvenil en Barcelona con el equipo Chuma Club. Esta valiente decisión resultó en el título del torneo y una experiencia inolvidable. “A los 14 años se me presenta una oportunidad muy importante cuando estaba en fuerzas básicas. Me invita un equipo llamado Chuma Club a un torneo en Barcelona”, relató Orozco.

Actualmente Orozco esta con los Xolos de Tijuana.





El verdadero momento de brillo llegó en la final contra las fuerzas básicas del Real Madrid. Empataron en tiempo reglamentario y fueron a penales, donde Orozco se convirtió en el héroe al detener dos penales, asegurando la victoria y el campeonato para su equipo.

El acercamiento del Real Madrid debido a la actuación destacada de Orozco en Barcelona llamó la atención fue inmediato. El gigante español intentó fichar al joven portero, incluso ofreciéndole beca, alojamiento para él y su familia, y otras comodidades propias de un equipo de tal calibre. Sin embargo, la decisión no dependía solo de Orozco, sino también de su tío, quien finalmente optó por no seguir adelante con la operación.

“A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos, le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo, les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar al Real Madrid, pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”, contó.

El Real Madrid no logró llevarse al joven portero mexicano debido a la negativa de su tío y a la lealtad de Jonathan por su equipo de origen. Esta decisión hizo que continuara con Rayados, donde encontraría su camino hacia el éxito y la consolidación como un guardameta de renombre.

Años después llegaría el contrato profesional que tanto anhelaba Orozco. “Me citaron en el club que en ese entonces estaba en Hidalgo y me dijeron que era mi contrato para tercera división, un contrato por cinco años y en ese entonces iba a ganar 1,250 pesos por quincena”, recordó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.