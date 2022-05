En tiempos de lesiones, muchos clubes buscan apoyar a los futbolistas en su proceso de recuperación; sin embargo, hay algunos que no brindan facilidades según el relato de Óscar Ustari quien acusó a Atlas de abandonarlo cuando tuvo que recibir una serie de intervenciones quirúrgicas. El actual portero de Pachuca declaró en la previa de lo que será la final de ida ante Atlas por el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Me tocó vivir cosas durísimas, como arquero experimenté lo peor que tiene el futbol, las lesiones. Me preguntaron después de esa operación y le dije: ‘no, tuve nueve operaciones’. Me levanté de las nueve y después justamente de la última, que me tocó con Atlas, hice un sacrificio enorme por volver en tiempo y en ese momento me soltaron la mano en el club y quedé libre”, mencionó el portero.

El arquero recordó que no la pasó bien en esa etapa de su carrera y estuvo pensando seriamente en el retiro. Ahora, con 35 años, se encuentra expectante de lo que será la final del Clausura 2022 ante Atlas, buscando darle un título a los Tuzos que no saben lo que es ganar desde el 2016.

Ustari, en un instante en el que le rondó la mala suerte, al hacer un despeje hizo palanca con la pierna, provocándose él mismo una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, y ello derivó en una larga pausa, en el quedar fuera de las canchas por mucho tiempo.

“Estuve durante un año entrenando todos los días, en doble turno, a veces con las luces del coche, porque no tenía para iluminarme, con amigos que me ayudaron a que siguiera. Por eso cuando logras objetivos, de la manera en la que nosotros los logramos, con esfuerzo y humildad, me llena de emoción”, recordó el guardameta.

Sobre la final, el arquero comentó que sería una alegría para la afición obtener el título: “Siempre digo que hay dos días en la vida, en el año, que no se puede hacer nada, ayer y el futuro. Sé que no me queda mucho, pensar en el domingo está un poco difícil, pero sí me encantaría regalarle el título a nuestra gente. Sería algo fantástico poner a este club en donde siempre estuvo, en lo más alto”, sentenció.





