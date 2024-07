Pachuca vs. Monterrey se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 7 de julio en el Estadio Hidalgo, por primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El compromiso está programado para iniciar a las 7:06 p.m. (horario en México, 8:06 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido a través de las señales de Fox Sports y Vix. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

Monterrey está listo para iniciar su camino en el Apertura 2024 de Liga MX. (Video: Rayados)





Pachuca vs. Monterrey: posibles alineaciones

Pachuca: Carlos Moreno; Gustavo Cabral, Sergio Barreto, Bryan González, ‘Chaka’ Rodríguez; Nelson Deossa, Pedro Pedraza, Alan Bautista; Oussama Idrissi, Miguel Rodríguez, Borja Bastón.

Monterrey: Esteban Andrada; Sebastián Vegas, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Stefan Medina; Sergio Canales, ‘Corcho’ Rodríguez, Maxi Meza, Jordi Cortizo; Brandon Vázquez, Germán Berterame.