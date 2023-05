Un duelo donde hay un claro favorito. Pachuca recibe en casa a Santos Laguna este sábado 6 de mayo por el Repechaje del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, un encuentro donde los ‘Tuzos’ son ampliamente los candidatos para pasar a la ronda de los cuartos de final. El último antecedente entre ambos es el juego en el Nou Camp, donde el Pachuca acabó ganando 1-4 ante los laguneros. Esta ronda de Repechaje puede ser una revancha para la visita, que buscará dar el golpe en Hidalgo. Revisa aquí los horarios y canales de transmisión del juego.

¿A qué hora juega Pachuca vs. Santos por Repechaje de Liga MX?

El juego de Pachuca vs. Santos Laguna se jugará este sábado 6 de mayo desde las 19:10 horas de Centro de México. Este será el último partido de la jornada del sábado, pues recordemos que a las 18:00 jugará Cruz Azul vs. Atlas. Además, no habrán partidos más tarde debido a la pelea de boxeo del Canelo vs. Ryder, que está programada para las 21:00 horas.

¿Dónde ver Pachuca vs. Santos por Repechaje de Liga MX?

En esta oportunidad, el local es Pachuca, por lo que el canal de transmisión encargado de pasar el juego de repechaje de Liga MX contra Santos Laguna es Fox Sports. Además, recuerda que tienes la opción de ver el partido online en la cuenta de YouTube de Claro Sports, que lo pasa en alta calidad y sin interrupciones.

Pachuca vs. Santos: posibles alineaciones

Pachuca: O. Ustari, J. Castillo, G. Cabral, E. Martínez, K. Álvarez, A. Hurtado, E. Sánchez, L. Chávez, R. Ibarra, R. De la Rosa y C. Arango.

O. Ustari, J. Castillo, G. Cabral, E. Martínez, K. Álvarez, A. Hurtado, E. Sánchez, L. Chávez, R. Ibarra, R. De la Rosa y C. Arango. Santos: G. Lajud, R. López, F. Torres, M. Doria, O. Campos, J. González, S. Mariscal, L. González, E. Rodríguez, J. Brunetta y H. Preciado.

Así llegan Pachuca y Santos Laguna al Repechaje

Pachuca es el campeón defensor de la Liga MX. Los ‘Tuzos’ quieren volver a una final y el Torneo Clausura 2023 puede ser su gran oportunidad de conseguir el octavo campeonato en su historia. Pachuca viene de vencer 0-1 a Querétaro en la fecha 17 de la fase regular, un resultado que le permitió culminar en el quinto lugar del torneo con 31 unidades. Si hay algo que tienen que mejorar los ‘Tuzos’ son los gols en contra recibidos, pues acabaron con 32 a favor y 24 en contra. Crisitan Arango llega en una gran racha goleadora y es su principal carta de gol.

De otro lado, tenemos a Santos Laguna, equipo que no guarda un buen recuerdo de su último enfrentamiento ante los ‘Tuzos’, pues en el Clausura perdieron 1-4 en el Nou Camp. Cabe destacar que Santos Laguna ingresó al repechaje debido a que Querétaro (equipo que culminó décimo) tuvo que ceder su lugar por haber quedado en la última ubicación de la tabla de cocientes. Con todos los pronósticos en contra, Santos buscará dar el golpe en Hidalgo.