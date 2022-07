Aunque la prioridad está puesta en la Liga MX: el equipo de Andrés Lillini ha sorprendido en su juego, pero aún no ganado en el torneo Apertura 2022 y registra dos empates consecutivos, Pumas sostendrá el miércoles un duelo muy interesante en el estadio Olímpico Universitario frente al Celta de Vigo, que visitará México por primera vez y que sin dudas buscará dar una exhibición de futbol, a pesar de ser de corte amistoso.

Las primeras dos jornadas, los ‘Universitarios’ han dado muestras de lo que pueden ofrecer esta temporada. Sin embargo, no ha podido sumar de a tres en el Apertura 2022 y este amistoso será ideal para recuperar la confianza para lo que resta del torneo, como también de mostrarse al mundo.

En frente tendrán a un Celta de Vigo, que nunca jugó en México y que todavía no dio nombres de los jugadores que viajarán al país azteca, como parte de su preparación para la LaLiga. Pero hay que destacar que posee futbolistas de la talla de Iago Aspas, el peruano Renato Tapia, entre otros.

Asimismo, este amistoso internacional será el primero de dos que Pumas afrontará ante un equipo de LaLiga Santander de España en menos de un mes, pues el próximo duelo lo tendrá en el mes de agosto y su rival será el FC Barcelona por el trofeo Joan Gamper.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pumas vs Celta de Vigo?

Si no te quieres perder este partidazo entre Pumas y Celta de Vigo, al mando de Andrés Lillini y Eduardo Coudet, respectivamente, en el Universitario, aquí te mostramos el precio de los boletos, que los podrás adquirir en línea o en las taquillas del estadio.

Cabecera norte: $70

Cabecera sur: $135

Planta sur: $160

Palomar: $195

Palomar goya: $220

Palco / Platea : $305

Dani Alves detalló lo que busca en su nuevo club: ¿Será Pumas?

Los días siguen pasando y la respuesta se hace esperar en Pumas. Pero Dani Alves ya sabe lo que debe tener su nuevo club y, antes de tomar la decisión definitiva: el equipo de Andrés Lillini está a la espera de una confirmación, dejó en claro qué es lo que quiere para su futuro. Hasta se animó en dejarle un mensaje a todos los que creen que ya está viejo y debe retirarse del fútbol profesional.

“Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, declaró Dani Alves a The Telegrapgh.

Entre otros temas, el lateral es consciente de sus 39 años, pero él sabe muy bien que la edad es solo un número y no es impedimento para jugar de manera profesional, como para ir al Mundial de Qatar 2022, ya que son pocos los futbolistas en la historia pueden presumir que mantuvieron su nivel casi dos décadas, como es el caso de Dani Alves.

“Todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no. La edad tiene sus pros y sus contras. La madurez viene solo de vivir. También tengo la experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”, agregó.

