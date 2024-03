Desde el Estadio Olímpico, Pumas vs. Cruz Azul se enfrentarán EN VIVO este sábado 30 de marzo en el juego de la Jornada 13 de la Liga MX 2024, donde los ‘Universitarios’ buscarán hacerse con una victoria y ascender en la tabla del Clausura 2024. Mira la transmisión del partido a través de TUDN y ViX Premium desde las 9:05 (hora México y 10:05 p.m Perú), en lo que será uno de los duelos más importantes de la fecha.

El desempeño reciente del equipo Pumas ha sido desafiante, ya que en sus últimos tres partidos enfrentaron resultados adversos. En su encuentro más reciente, sufrieron una derrota por 3-0 ante Toluca. Previamente, lograron un empate 3-3 contra Tijuana, mostrando cierta capacidad de recuperación, aunque este fue seguido por otra derrota, esta vez frente al equipo de Monterrey, con el mismo marcador de 3-0.

Por su parte, Cruz Azul ha experimentado altibajos en su desempeño en los últimos tres partidos. En su encuentro más reciente contra el América, lograron una emocionante victoria con un marcador de 3-2, mostrando su capacidad para competir en partidos ajustados. Sin embargo, antes de esta victoria, sufrieron una derrota ante Necaxa con un marcador de 1-2, seguida por otra derrota ante Santos, donde perdieron 3-0.

¿A qué hora juega Pumas vs. Cruz Azul?

El partido de Pumas vs. Cruz Azul podrás verlo este sábado 30 de marzo desde las 9:05 p.m. hora de Centro de México. Este es el horario de inicio pactado para el juego más atractivo de la Jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX.

¿En qué canales ver Pumas vs. Cruz Azul en vivo?

La transmisión de Pumas vs. Cruz Azul podrás verla a través de TUDN y ViX Premium. Recuerda que este partido no será pasado en TV abierta por TV Azteca ni Canal 5 de Televisa, por lo que deberás estar atento a la programación local para no perderte este gran juego desde el BBVA Bancomer.

Pumas vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

Pumas : J. Gonzáles, P. Bennevendo, Nathan, U. Rivas, M. Vázquez, P. Monroy; R. López, S. Trigos, C. Huerta; Salvio, G. Martínez.

: J. Gonzáles, P. Bennevendo, Nathan, U. Rivas, M. Vázquez, P. Monroy; R. López, S. Trigos, C. Huerta; Salvio, G. Martínez. Cruz Azul: E. Andrada; E. Aguirre, E. Gutiérrez, S. Vegas, G. Arteaga; J. Rodríguez, L. Romo, S. Canales; J. Cortizo, M. Meza y G. Berterame.

TE PUEDE INTERESAR