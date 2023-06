Desde su llegada al club, André Jardine ha sido consciente de que su permanencia en el banquillo azulcrema depende en gran medida de su capacidad para llevar al equipo al campeonato en el Torneo Apertura 2023. El objetivo está claro y se ha impreso en la playera del estratega brasileño: “La 14″, el número que representa el anhelo de toda la afición americanista.

Sin embargo, la presión no recae únicamente sobre los hombros del técnico. Santiago Baños, una figura influyente en la estructura del club, también se encuentra bajo la lupa de la directiva encabezada por Emilio Azcárraga. A pesar de los constantes esfuerzos por mantener al América en los primeros planos y su participación frecuente en las Liguillas, la falta de un título de Liga MX ha puesto en riesgo la continuidad de Baños en su cargo, para el siguiente año.

Baños y Jardine, iniciaN nueva etapa en América. (Foto: EFE)

Incluso Juacho Balcárcel, el mano derecha de Azcárraga en el ámbito futbolístico, no está exento de la mirada atenta del presidente. González Iñárritu, quien está próximo a unirse al club, tampoco será inmune a las exigencias. Sin embargo, es Santiago Baños quien enfrenta la mayor presión en esta etapa crucial para el América.

El reconocido columnista deportivo El Francotirador ha destacado la importancia de esta situación en su más reciente artículo. “Ya le pusieron el objetivo a Jardine en la playera: La 14. No hay de otra en América. Y esta vez, la mayor presión no sólo es al técnico”, mencionó el periodista. “El que sigue en la mira de Azcárraga si no hay estrella este año no es Juacho Balcárcel, su brazo derecho para el pambol, tampoco González Iñárritu, que casi viene llegando, sino Baños, que a pesar de estar siempre en Liguillas y peleando arriba, sin la corona de Liga MX ya no se salva. Retomamos el tema en diciembre”, agregó al respecto.

André Jardine en su presentación en el Nido. (Foto: EFE)

Con el amargo recuerdo del fracaso sufrido en el último torneo, donde fueron humillados por su acérrimo rival, las Chivas, las ‘Águilas’ se preparan para encarar el Apertura. Para Baños, los torneos sin títulos han sido una constante en los últimos años. Ni con Santiago Solari ni con Fernando ‘Tano’ Ortiz pudo levantar el tan ansiado trofeo de la Liga MX.

El reto es claro para Jardine y Baños: romper la sequía de campeonatos y devolver al América a la cima del fútbol mexicano. La temporada venidera será determinante para el futuro de ambos en el club y se espera que en diciembre se levante la ‘14′.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.