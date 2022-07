Llamado a ser el nuevo delantero de las Chivas de Guadalajara, el nombre de Santiago Ormeño volvió a ser noticia este martes luego de que varios medios mexicanos informaran que su llegada al ‘Rebaño’ podría caerse en el último momento. El peruano ya pasó el reconocimiento médico con el equipo, pero un percance en las negociaciones tiraría todo por la borda.

Según dieron a conocer desde México, la ‘caída’ del fichaje de Santiago Ormeño tiene nombre y apellido. Y es que Chivas, antes de poner anunciar al delantero peruano, necesita desprenderse de uno de sus jugadores: Javier Eduardo López. mejor conocido como el ‘Chofis’, quien se niega a dejar a las Chivas esta temporada.

Jesús Hernández, periodista mexicano de ‘Milenio’, adelantó este hecho y explicó que la razón principal por la que Ormeño no es jugador del ‘Rebaño’ es porque el ‘Chofis’ López no ha querido irse del club para fichar por los ‘Tuzos’ de Pachuca, aún sabiendo que el entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, no cuenta con él.

Frente a la negativa de López, la directiva de Chivas no ha tenido otra opción que frenar el arribo de Santiago Ormeño, quien ya se encuentra en Guadalajara a la espera de poder sumarse a los entrenamientos del equipo. Sin duda, un panorama de muchas dudas para el peruano, que todavía no ha debutado en el Apertura 2022.

¿Qué dijo Cadena sobre Ormeño?

Hace unos días, el propio técnico de las Chivas confirmó que el ‘Rebaño’ se contactó con Ormeño: “Tengo entendido que está en conversaciones, que está en tratos. No sé si ya se cerró o no”, expresó en conferencia de prensa. “Finalmente, a mí me ocupa el que con los elementos que tengo busquemos esa opción de convertir”, matizó.

“Tenemos que empezar a ser un equipo que empiece convertir. Si es con un nueve, si es con dos nueves, buscaremos la manera cómo sí el equipo tenga que resolver los partidos con goles. Finalmente, esto se gana con goles”, agregó el entrenador, a la espera de saber si podrá contar o no con el delantero peruano para la próxima fecha.

Como bien se recordará, el club de Guadalajara empató sin goles ante Juárez en la primera fecha y luego, perdió (0-1) ante Atlético San Luis. Los hinchas se encuentran molestos con el equipo que sufre debido falta de gol tras la lesión del delantero José Juan Macías, por lo que el fichaje de Ormeño sería una solución en la ofensiva.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.