En el Estadio Jalisco, Chivas y Santos Laguna chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 3 de la Copa Sky 2022 en México. El partido, que será parte del Grupo B, arrancará a las 9:00 de la noche (hora local) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Sky Sports, TUDN, Univisión y Unimas para América Latina, mientras que TUDN USA será la señal encargada pasar el duelo en Estados Unidos. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El ‘Rebaño Sagrado’ y los ‘Guerreros’ volverán a la actividad por el Grupo B en la Copa por México, torneo cuenta con la participación de diez clubes de la Liga MX, cuyo objetivo es llegar en buenas condiciones para el inicio del Clausura 2023 que será el próximo viernes 6 de enero.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Santos Laguna en la Copa Sky?

México – 9:00 p.m.

Perú – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

Venezuela – 11:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Argentina – 12:00 a. m. (20 de febrero)

Chile – 12:00 a. m. (20 de febrero)

Uruguay – 12:00 a. m. (20 de febrero)

Paraguay – 12:00 a. m. (20 de febrero)

Brasil – 12:00 a. m. (20 de febrero)

España – 4:00 a.m. (20 de diciembre)

Chivas de Guadalajara recibe este lunes, en su antiguo hogar, al Santos Laguna. El célebre Estadio Jalisco será testigo del duelo entre el ‘Rebaño Sagrado’ y los ‘Guerreros’, ambos equipos necesitan seguir mejorando, además de sumar puntos en este corto torneo de pretemporada.

Los rojiblancos vienen de jugar en Europa, en donde vencieron 1 a 0 al Getafe, en Madrid, pero perdieron 2 a 0 contra Athletic Club en Bilbao. En su último partido, correspondiente a la Copa Sky, vencieron al Mazatlán, con un solitario gol de Luis Fernando Puente, en los últimos minutos.

Por su parte, Santos Laguna, de Eduardo Fentanes, empató, en la fecha 1, con el Atlas y descansaron en la jornada 2, por lo que buscará su primera victoria en el torneo, para no perder el paso a Tigres, quien lidera el grupo B con 4 puntos.

Chiva vs. Santos Laguna: canales de transmisión

Para ver el partido entre en América vs. Toluca, en la Copa Sky, hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes verlo mediante TUDN o canal 9, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN App y TUDN USA.

¿Dónde ver online Chiva vs. Santos, en la Copa Sky?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre América vs. Toluca en la Copa Sky hay una señal disponible. Si te encuentras en cualquier parte del mundo se puede ver mediante TUDN.com y Blue to go.

