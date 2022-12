Argentina venció a Francia en una final memorable y se proclamó campeón del Mundial Qatar 2022. El artífice intelectual de la tercera estrella de la ‘Albiceleste’, Lionel Scaloni, no pudo contenerse al declarar tras el pitazo final y recordó todo lo que tuvo que pasar para estar donde hoy está. El esfuerzo, el aguante y, especialmente, el apoyo de su familia.

“A ver, creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas y en las buenas estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, bueno hoy pasó eso, ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos., y sobre todo, es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora. Es algo único”.

“Sé que siempre uno dice a la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, que creo que sí, ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos, de nunca ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos, pero lo importante es que cuando no se da, la gente pueda entender que no solo yo, u otro entrenador, siempre quiero hacer las cosas bien. Tuve la suerte de que estuve acá y agradezco a todos”.

Noticia en desarrollo...





