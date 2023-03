¡Mucha atención! Este sábado 11 marzo, sigue la fecha 11 del torneo Clausura 2023. Se disputarán partidos interesantes en esta jornada de la Liga MX, como Tigres vs. América, Cruz Azul vs. Pumas y Atlas vs. León. Cabe destacar que el equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz lucha por el liderato, en el segundo lugar, con 21 puntos, por lo que saldrá con todo ante las ‘Águilas’. A continuación, te enseñamos la tabla de posiciones actualizada y los duelos que se avecinan.

Tabla de posiciones del Clausura 2023

# EQUIPO PJ G E D GF GC DG PTS 1 Monterrey 10 8 1 1 20 8 12 25 2 Tigres 10 6 3 1 16 6 10 21 3 Chivas 10 6 3 1 14 8 6 21 4 Pachuca 10 6 3 1 21 14 7 19 5 Toluca 10 5 3 2 17 8 9 18 6 América 10 4 5 1 21 14 7 17 7 León 9 4 3 2 11 7 4 15 8 Puebla 11 4 1 6 17 22 -5 13 9 San Luis 11 3 3 5 10 14 -4 12 10 Santos 10 3 3 4 14 21 -7 12 11 Tijuana 10 2 3 5 9 11 -2 11 12 Juárez 10 3 2 5 12 15 -3 11 13 Pumas 10 3 2 5 16 21 -5 11 14 Cruz Azul 9 3 1 5 10 13 -3 10 15 Atlas 10 1 6 3 12 15 -3 9 16 Necaxa 10 2 2 6 12 15 -3 8 17 Querétaro 10 1 5 4 7 15 -8 8 18 Mazatlán 9 1 1 7 12 23 -11 4

Resultados de la fecha 11 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 10/3/23 San Luis 2-0 Querétaro 10/3/23 Puebla 1-0 Chivas 11/3/23 Atlas - León 11/3/23 Cruz Azul - Pumas 11/3/23 Tigres - América 12/3/23 Toluca - Mazatlán 12/3/23 Santos - Tijuana 12/3/23 Pachuca - Monterrey 12/3/23 Juárez - Necaxa

Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 6/1/23 Necaxa 2-3 San Luis POSPUESTO Mazatlán vs. León 7/1/23 América 0-0 Querétaro 1/2/23 (*) Atlas 1-1 Toluca 7/1/23 Monterrey 0-1 Chivas 8/1/23 Pumas 2-1 Juárez 8/1/23 Santos 0-3 Tigres 8/1/23 Tijuana 1-1 Cruz Azul 9/1/23 Pachuca 5-1 Puebla

Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 12/1/23 Atlas 2-1 Mazatlán 13/1/23 San Luis 0-0 Chivas 13/1/23 Puebla 2-0 Querétaro 14/1/23 Cruz Azul 2-3 Monterrey 14/1/23 Juárez 3-0 Tijuana 14/1/23 Toluca 2-2 América 14/1/23 Santos 3-0 Pumas 15/1/23 Tigres 4-1 Pachuca 16/1/23 León 2-1 Necaxa

Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 20/1/23 Mazatlán 1-2 Santos Laguna 20/1/23 Tijuana 1-1 Tigres 21/1/23 Monterrey 3-1 Atlético San Luis 21/1/23 América 2-2 Puebla 21/1/23 Chivas 1-2 Toluca 21/1/23 Necaxa 1-0 Cruz Azul 22/1/23 Pumas 4-1 León 22/1/23 Querétaro 3-3 Atlas 22/1/23 Pachuca 4-1 Juárez

Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 26/1/23 Atlas 2-2 Santos 27/1/23 Puebla 1-2 Monterrey 27/1/23 Tijuana 0-0 Pumas 28/1/23 Tigres 0-0 San Luis 28/1/23 Juárez 1-2 Chivas 28/1/23 América 6-0 Mazatlán 29/1/23 Toluca 0-0 León 29/1/23 Pachuca 2-1 Necaxa

Resultados de la fecha 5 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 2/2/23 San Luis 2-0 Puebla 3/2/23 Necaxa 1-1 Tijuana 3/2/23 Mazatlán 2-3 Juárez 4/2/23 León 0-1 Pachuca 4/2/23 Cruz Azul 0-1 Tigres 4/2/23 Santos 2-2 América 5/2/23 Pumas 2-2 Atlas 5/2/23 Chivas 1-1 Querétaro 5/2/23 Monterrey 2-1 Toluca

Resultados de la fecha 6 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 9/2/23 Querétaro 0-3 León 9/2/23 Atlas 0-2 Monterrey 10/2/23 Puebla 3-1 Mazatlán 10/2/23 Tijuana 1-0 San Luis 11/2/23 América 2-1 Necaxa 11/2/23 Tigres 4-2 Pumas 11/2/23 Juárez 3-1 Santos 11/2/23 Pachuca 1-1 Chivas 12/2/23 Toluca 3-1 Cruz Azul

Resultados de la fecha 7 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 14/2/23 Tigres 0-0 Juárez 14/2/23 León 2-0 Puebla 14/2/23 San Luis 1-3 América 15/2/23 Chivas 2-1 Tijuana 15/2/23 Monterrey 2-0 Querétaro 15/2/23 Necaxa 2-1 Pumas 16/2/23 Mazatlán 2-3 Pachuca

Resultados de la fecha 8 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 17/2/2023 Juárez 0-0 León 17/2/2023 Puebla 1-3 Cruz Azul 18/12/2023 San Luis 1-1 Santos Laguna 18/12/2023 Monterrey 2-1 Nexaca 18/12/2023 Atlas 0-1 Tigres 18/12/2023 Pumas 1-2 Chivas 19/12/2023 Querétaro 1-1 Mazatlán 19/12/2023 América 2-1 Tijuana 19/12/2023 Pachuca 1-2 Toluca

Resultados de la fecha 9 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 24/02/23 Necaxa 1-1 Querétaro 24/02/23 Mazatlán 1-2 Pumas 25/02/23 Cruz Azul 1-0 Juárez 25/02/23 Tigres 1-2 Chivas 25/02/23 Atlas 2-2 América 26/02/23 Toluca 2-0 San Luis 26/02/23 Santos 3-2 Puebla 26/02/23 Tijuana 2-0 Pachuca 27/02/23 León 1-1 Monterrey

Resultados de la fecha 10 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 3/3/23 Mazatlán 3-1 Cruz Azul 3/3/23 Mazatlán 0-1 Tigres 3/3/23 Tijuana 1-1 Tigres 4/3/23 León 2-0 San Luis 4/3/23 América 0-3 Pachuca 4/3/23 Monterrey 3-0 Juárez 4/3/23 Chivas 2-0 Santos 5/3/23 Pumas 2-4 Puebla 5/3/23 Querétaro 1-0 Toluca





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.