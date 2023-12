¡A romper fuegos para conocer el campeón! Este fin de semana, Tigres y América definieron su pase a la final de la Liga MX 2023. El duelo de ida será este jueves 14 de diciembre de 2023 en el estadio Universitario de Nuevo León desde las 21:00 horas en México y 22:00 horas en Perú. El cuadro estudiantil viene de dejar afuera a Pumas, mientras que ‘Las Águilas’ eliminaron a Atlético de San Luis. En la siguiente nota entérate todos los detalles del partido y dónde podrás verlo.

Oficializado por la Liga MX luego de un intenso fin de semana, Tigres y América ya comienzan a planificar lo que será su participación en los últimos partidos de la temporada. Ambos buscan el mismo objetivo: el título nacional. Sin embargo, solo uno de ellos podrá quedarse con la gloria.

Tigres tuvo un proceso duro para poder llegar. En el camino enfrentó a Puebla por los cuartos de final, venciendo cómodamente con un global de 4-1. Ya en semifinales, dejó afuera a Pumas con un marcador acumulado de 2-1, en una definición más apretada, pero efectiva. En la tabla general, habían quedado en el tercer lugar.

América, por su parte, llegó a los cuartos de final luego de ocupar el primer lugar en la tabla de posiciones de la etapa regular. ‘Las Águilas’ se perfilan como favoritos, pero en el proceso tuvieron partidos complicados. Ante León (4tos de final) logró un marcador global de 4-2. Ante Atlético San Luis no hubo problemas, con un global de 5-2 tras golear sin problemas en la ida.

¿A qué hora juegan Tigres vs. América?

El partido América vs. Tigres está programado para jugarse a partir de las 9:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 22:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.

¿En qué canales ver Tigres vs. América?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del partido, te informamos que podrás seguir el Tigres vs. América, en México, a través de la plataforma de streaming de Star Plus o por la señal de ESPN. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

¿Cuándo será el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre ambas escuadras tendrá escenario el día domingo 17 de diciembre. El Estadio Azteca será escenario de la definición del campeón del último torneo del año 2023. Dependerá mucho cómo queden en la ida para saber con qué intensidad se jugará este encuentro.

En esta ocasión, el balón comenzará a rodar a las 19:30 horas de México en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 20:30 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 22:30 horas.

¿Dónde jugarán Tigres vs. América?





