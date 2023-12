Tigres vs. Pumas jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV su partido en el Estadio Olímpico Universitario por una fecha más de la Liga MX. El enfrentamiento, que será decisivo para el conjunto de los ‘Auriazules’, dará inicio el jueves desde las 9:00 de la noche (hora local y 10:00 hora peruana) y va en transmisión GRATIS por TUDN y DirecTV Sports para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

El equipo Pumas ha demostrado un desempeño sólido en sus últimos encuentros. En su más reciente partido frente a Chivas, exhibieron un juego contundente que culminó en una victoria por 3-0. Esta notable actuación no solo destacó por el resultado, sino también por la cohesión y la eficacia en el terreno de juego que mostraron los jugadores. Antes de este encuentro, se enfrentaron a Atlas, logrando otra victoria con un marcador idéntico de 3-0, lo que subraya la consistencia en su rendimiento.

Sin embargo, el equipo experimentó un empate en su juego previo frente a León, donde el marcador finalizó en un 1-1. A pesar de este resultado, la capacidad del equipo para mantenerse competitivo y disputar cada partido sigue siendo un elemento destacado en su desempeño reciente. La combinación de victorias convincentes y un empate refleja la versatilidad y determinación del equipo Pumas en la cancha, evidenciando un conjunto con potencial y adaptabilidad en el terreno de juego.

Por su parte, el equipo Tigres ha tenido una racha interesante en sus últimos juegos. En su encuentro más reciente frente a Puebla, lograron una contundente victoria con un marcador de 3-0, mostrando un rendimiento sólido en el terreno de juego. Antes de este partido, se enfrentaron a América, un encuentro que terminó en un empate sin goles de 0-0, lo que resalta la capacidad del equipo para mantener su defensa ante un oponente fuerte.

En su juego anterior contra Atlético San Luis, el equipo Tigres también obtuvo un empate con un marcador de 2-2. A pesar de no asegurar la victoria en este enfrentamiento, su capacidad para anotar goles y mantener un nivel competitivo ha sido evidente en sus últimos juegos. Estos resultados, que incluyen una victoria, junto con dos empates, muestran una combinación de consistencia defensiva y capacidad ofensiva en el desempeño del equipo Tigres.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Pumas?

El partido entre Tigres vs. Pumas está programado para empezar a partir de las 9:00 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 10:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 12:00 del día siguiente.

¿Dónde y cómo ver Tigres vs. Pumas?

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Pumas.

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Tigres vs. Pumas en TUDN México, Vix Premium, Azteca 7 y Canal 5. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Tigres vs. Pumas: posibles alineaciones

Tigres : C. Rodríguez; J. Aquino, G. Pizarro, Samir, J. Angulo; F. Gorriarán, R. Carioca, L. Quiñones, J. Herrera, M. Flores; A. Gignac.

: C. Rodríguez; J. Aquino, G. Pizarro, Samir, J. Angulo; F. Gorriarán, R. Carioca, L. Quiñones, J. Herrera, M. Flores; A. Gignac. Pumas: J. González; P. Bennevendo, Nathan, L. Magallán, A. Aldrete; J. Molina, C. Huerta; Salvio, U. Rivas, C. Tabó; G. Fernández.





