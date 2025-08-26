Uno de los momentos más esperados por muchas personas que pasan largas horas trabajando o estudiando es poder llegar a casa, cambiarse de ropa y meterse a la cama. Y es que la hora de dormir es la oportunidad perfecta para recuperar las energías gastadas y liberar la mente de todas las preocupaciones; sin embargo, muchos factores pueden hacer que no descanses correctamente. ¿Algunas vez te pusiste a pensar en que sería buena idea echarte y poner los pies elevados? Aquí te cuento los beneficios de esta práctica.

Es probable que, en alguna ocasión, no hayas conseguido dormir plenamente y has estado buscando la posición perfecta para encontrar el descanso ideal. Aunque te parezca increíble, esta técnica tendrá una influencia positiva cada noche que te acuestes en tu cama.

No solo dormirás mejor, también tendrá un impacto favorable en tu salud, especialmente en la zona de tus extremidades inferiores, pero eso sí, es necesario que tengas algunas consideraciones.

Pocas personas aplican esta técnica. Están desaprovechando sus increíbles beneficios para las extremidades inferiores. (Crédito: Freepik)

¿Por qué debes dormir con las piernas elevadas?

Según el portal United Veiny & Vascular Centers, esta posición es adecuada para aquellas personas que sufren de varices. Cuando elevas las piernas, estás eliminando la presión de la parte inferior y así permites que el flujo sanguíneo recorra desde esta zona hacia las regiones central y superior de tu cuerpo.

Otro punto a considerar es que si sufres de hinchazón en la parte inferior de tu piernas y tobillos, deberías aplicarla desde estos momentos. Ahora, si sientes un fuerte dolor en la lumbar, el portal Belle Health considera que aliviaría la presión en esta zona de tu columna, ya que promueve una mejor alineación de las caderas, la pelvis y la lumbar.

En caso eres mujer y estás en la última etapa de tu embarazo, esta posición para dormir es la ideal. Es probable que hayas sufrido hinchazón en las piernas y pies debido al aumento del volumen sanguíneo y la presión en las venas. Entonces, cuando elevas las piernas, reduces estos males.

Si sufres de hinchazón en las piernas, esta técnica es ideal para aliviarlas. (Crédito: Freepik)

¿Cómo elevar las piernas mientras duermes?

Si quieres ponerlo en práctica desde esta noche, tienes que tener en consideración las siguientes recomendaciones que te brindaré:

Coloca una almohada por debajo de tus pantorrillas para que sirva como un apoyo y eleve ligeramente tus piernas.

Mantén las rodillas ligeramente flexionadas para evitar alguna molestia.

Trata de que tus piernas estén elevadas entre 15 a 30 centímetros.

¿Cuánto tiempo se recomienda mantener los pies elevados?

Si quieres tener un mejor efecto, también puedes realizarlo en pleno día. Te recomiendo que eleves de 3 a 4 veces al día por un aproximado de 15 a 30 minutos. Sería un ideal complemento para una mejor circulación del flujo sanguíneo en tus piernas.