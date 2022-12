Diciembre es uno de los meses más esperados en México, por las celebraciones de fin de año que enciende a la población, en general. No obstante, para estas fechas, también llega el aguinaldo del 2022, una prestación que reciben los trabajadores como gratificación por parte de las empresas, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aquí te traemos toda la información necesaria para que no pierdas este subsidio y pueda servirte durante las festividades próximas o en adelante. No te dejes sorprender y lee todos los pormenores.

El aguinaldo es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores formales del país y que no puede ser renunciable. Consiste en un pago de 15 días de sueldo, como mínimo, al cumplir un año en labores. Esta remuneración es totalmente independiente, adicional a las 12 mensualidades que bridan las compañías y organizaciones a sus colaboradores.

¿Cuándo es la fecha límite para el pago del Aguinaldo?

Según la LFT, las empresas deben realizar el pago del aguinaldo, como fecha máxima, antes del 20 de diciembre. Caso contrario, de no efectuarse la entrega de esta prestación, podría haber penalizaciones para los empleadores. Hay que tener en cuenta que la Procuraduría de la defensa del trabajo brinda defensa y asesoría al personal en caso de cualquier anormalidad en el pago.

¿Cómo calcular el aguinaldo en México y cuánto te toca?

El aguinaldo en México debe ser, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario. Si se cuenta con 1 año o más laborando en una empresa, el sueldo mensual se divide entre 30, que representan los días. El resultado, de la anterior operación, se multiplicará por 15. Finalmente, el monto final es lo que se recibirá como derecho a prestación.

(Sueldo Mensual/30) x 15 = Aguinaldo

Para las personas que llevan desempeñando funciones por menos de un año en una empresa u organización, se debe tomar el monto por 15 días de salario y se dividen entre 365. El resultado se multiplica por la cantidad de días trabajados en el año. Finalmente, el monto final es lo que se recibirá como derecho a aguinaldo proporcional.

(Sueldo de 15 días de trabajo/365) x Días totales de trabajo en la empresa = Aguinaldo

¿Cuánto quitan de impuesto en el aguinaldo?

Las personas que, en el monto recibido en su aguinaldo, no superen los 30 días de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), correspondiente a 2.925 pesos, no pagan impuestos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para las personas pensionadas o jubiladas, no deben percibir un ingreso mayor a los 43.000 pesos.

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo en México?

En caso de que el empleador no cumpla con sus obligaciones de pago completo de aguinaldo, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y representación. Tiene un año, a partir del 20 de diciembre, para poder reclamarlo. Finalmente, la demanda se levantará en la misma procuraduría.