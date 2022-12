Revisa todos los detalles. Esta semana muy posiblemente te sorprenderá. Hoy te presentamos el horóscopo que podría revelar algunos aspectos interesantes sobre su futuro para los siguientes días. Válido desde el lunes 5 de diciembre hasta el domingo 11. ¿Te animas a conocer qué te deparan los astros en la actualidad? Nunca estará de más saber qué sorpresas te trae la vida según tu signo del zodiaco.

ARIES

Necesitas un momento a solas para pensar muy bien qué es lo que deseas para este final de año. Hay algunas cosas que no te gustan, por lo que necesitas hacer algo para cambiarlas, porque solas no sucederán.

Echa a volar tu imaginación para que le des una vuelta a tus objetivos, replantea tus ideas y ponte nuevas metas. Todo saldrá bien, si es que te organizas. Tienes tiempo, estimado aries.

TAURO

Hay un problema que no te deja estar en paz. Puede ser en el trabajo o en el entorno familiar. Piensa bien lo que vas a hacer porque se trata de una decisión que no puedes tomar a la ligera.

Necesitas cuidar lo que comes. Igual y es un momento complicado para comenzar una dieta, por todo lo que representa el mes de diciembre, pero la salud está primero y tendrás que restringir un poco lo que comes.

GÉMINIS

Están por llegar las vacaciones que tanto te mereces. Trabajaste fuerte para sacar adelante los objetivos, así que muy pronto obtendrás tu recompensa de descanso, tanto físico como mental. Así que disfrútalo.

Eres de esas personas que no se conforma con buenos resultados, siempre quieres más y vas por más, pues la perfección es tu otro nombre. Tu número semanal es el 7.

CÁNCER

Ya se acerca la Navidad, una de las épocas que más te gustan. Por ello, esta semana será espectacular para ti, con los preparativos, así que tendrás que aprovechar para sentirte bien y dejar de lado un poco el estrés.

En el amor estás pleno, con cariño por todos lados, pues la gente que te rodea te quiere por cómo eres y te entregas en cada una de las cosas que haces. Tu color es el rosa.

LEO

Los problemas de salud no te dejan en paz. Debes cuidarte y cuidar a los demás. Si no estás en condiciones de visitar a alguien o de reunirte con la familia, no lo hagas, no expongas a los demás a un contagio.

En el amor, no tendrás buenos días. Aprende de las experiencias pasadas para mejor pensar en mirar hacia otros horizontes, pues estar solo no es tan malo. Tu frase será: “Paciencia, que lo bueno se hace esperar”.

VIRGO

En los próximos días te encontrarás en medio de un dilema emocional. Tendrás que decidir entre un amor actual y uno del pasado que volvió o regresará a tu vida. No te dejes llevar solo por el entusiasmo.

En cuestiones laborales todo marcha de buena manera, pero no aflojes porque la exigencia es alta y necesitan de tus capacidades al 100 por ciento. Tu amuleto será una moneda antigua, llévala contigo.

LIBRA

Preocúpate por tu salud y empieza a cuidarte: hacer ejercicio no estaría mal. Quita de tu vida todo aquello que te quita vitalidad y esplendor. Recuerda, “mente sana en cuerpo sano”.

Libra, si tienes en mente montar algún negocio, es el momento. La suerte y la prosperidad también estarán ahí, sin que tengas que hacer un gran esfuerzo por buscarlas.

ESCORPIO

Esta semana un bache anímico, te aquejará y todo es producto al estrés. Busca maneras para relajarte. Debe ser algo que te motive y así mejorarás también en el aspecto psicológico. ¡Tranquilidad!

En el terreno laboral, mantente al margen de los pequeños roces que pueden surgir en estos días. No te conviene para nada alterarte. Tu número es el 8.

SAGITARIO

Realmente no sabrás lo que quieres, a quién quieres ver o no ver. Puede que incluso te muestres insoportable con las personas de tu entorno. No te conviene en absoluto entablar discusiones con nadie.

En el ámbito económico, por suerte, tus cuentas ahora se van normalizando y te podrás quitar un peso de encima y en el amor este espera una excelente semana.

CAPRICORNIO

Los astros te propician las buenas elecciones en el terreno laboral. Tendrán una determinación inquebrantable, te empujará a lo largo de estas jornadas y te sentirás como una locomotora. Aprovecha esas vibras.

A nivel sentimental, te espera una semana movida. Últimamente, te has mostrado un poco egoísta y has descuidado un poco las necesidades afectivas de tu pareja. Atento con ese detalle.

ACUARIO

Esta semana vas a tener que elegir entre varios compromisos, pero es un magnífico momento para potenciar las relaciones familiares, que te aportarán un gran bienestar emocional.

A nivel sentimental, te llegan días de nuevas oportunidades y puedes conocer a alguien que es opuesto a quien te causó dolor. Tu color es el rojo, para darle fuerzas al tema amoroso.

PISCIS

En estos días te sentirás lleno de energía para asumir muchos retos. El mundo está cambiando y tu vida también. Emprende ahora las acciones y los resultados no tardarán en llegar.

De otro lado, te sentirás con mejor ánimo para afrontar una semana agitada a nivel sentimental. Asimismo, procura hacer mucho ejercicio, especialmente al aire libre, porque esto te ayudará a liberar tensiones.

¿Qué es la astrología?

Se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencias en las personas y los acontecimientos del mundo. En esta misma línea, se sabe que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

La astrología, además, se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse todos los acontecimientos terrenos, ya que estos están vinculados de alguna o otra forma con nuestra realidad.