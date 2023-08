Maya Nazor es una de las influencers más importantes de México, prueba de ello son los millones de seguidores que tiene en sus redes sociales y la sensación que causa con todo lo que dice o hace. La mexicana ha sido protagonista de la portada de la revista Playboy del mes de agosto y ha destacado por su gran figura, que ha mejorado gracias a operaciones estéticas.

Y es que la popularidad de la celeb de México inició cuando tuvo una relación con el cantante Santa Fe Klan, pero tras ello ha empezado a hacer su camino profesional por su cuenta. Ahora, soltera y convertida en madre de Luka, Maya Nazor parece estar en su mejor momento.

Así la hemos visto radiante en la portada de la revista Playboy, para la cual hizo una sesión de fotos. Sin duda, Maya Nazor lució hermosa y radiante, demostrando que tiene un figura definida y tonificada. Para estar en mejor condición física, la influencer mexicana recurrió a la ayuda de los cirujanos. ¿Qué operaciones se ha realizado? Aquí te lo contamos.

Sostuvo una relación con Santa Fe Klan desde 2021 hasta finales del 2022 (Foto: Maya Nazor / Instagram)

¿QUÉ OPERACIONES SE HA HECHO MAYA NAZOR?

A través de sus redes sociales, Maya Nazor reveló que se sometió a dos operaciones estéticas: una para aumentar el tamaño de su busto y otra para adelgazar sus brazos.

En un video, que compartió desde el hospital, la influencer mexicana confesó que acudió a realizarse un cambio físico. Esta decisión la tomó porque Maya Nazor se convirtió en la modelo de portada de la revista Playboy, por lo que deseaba lucir aún mejor.

“Yo me hice mis implantes y lipo de brazo. Fue lo único que me hice; y, también me quitaron unos lunarcitos por aquí. Estoy muy contenta”, dijo Maya Nazor con mucha honestidad a sus seguidores.

Maya Nazor nació en enero de 1999 (Foto: Maya Nazor / Instagram)

Por su parte, el doctor que operó a la famosa mexicana explicó cómo fue el procedimiento en el que cambió de talla de copa.

“Vamos terminando con la cirugía y quiero que vean cómo quedó el resultado. El escote quedó bonito. Se ven bien proyectadas, bien redondas, una pequeña separación, colocamos un implante de 420 detrás del músculo”, explicó.

LOS SEGUIDORES DE MAYA NAZOR REACCIONAN A SUS CIRUGÍAS ESTÉTICAS

Si bien la creadora de contenido nacida en Cuernavaca Morelos se mostró muy satisfecha con los resultados, su decisión ha dividido a sus seguidores. Mientras unos la apoyan y otros la cuestionan, también hay quienes la critican.

Algunos señalaron que Maya Nazor posee una belleza natural que no requiere “ayudaditas” artificiales. “Muy hermosa, muy lindo y todo pero la verdad no lo necesitaba”, “Maya sabemos que el cuerpo de las mujeres no es el mismo y cambia mucho después de ser madre, pero es claro que te veías muy bien”, son algunos comentarios de los usuarios en las redes sociales.

También hay quienes la criticaron e hicieron memes. “Santa Fe Klan viendo cómo Maya se operó como Karely”, “Ya es mamá y dio lactancia, los pechos no quedan iguales”, “No manches, no cabe duda que nunca estamos satisfechas, algunos tan preciosos de cara y cuerpo”, son otros mensajes que recibió Maya Nazor.