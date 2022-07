Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo zodiacal es clave para tomar las mejores decisiones, esta nota es para ti. No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino para este sábado 2 de julio gracias al horóscopo de Depor. Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot. Echa un vistazo a los siguientes párrafos y no olvides compartir estas predicciones con tus seres queridos.

ARIES

Tendrás un día complicado, pero será pasajero y luego cambiará a tu favor. Estás en el camino correcto, pero el mismo no es el más fácil ni el más cómodo. Hay grandes luchas, responsabilidades y sacrificios que merecerán la pena.

TAURO

Hay que tener cuidado con la envidia. No todos se alegran de tu felicidad y a veces es mejor quedarse callado. Hoy debes estar atento, porque quizás te lleves un gran desengaño. Sin embargo, eres fuerte y nada malo van a poder hacerte.

GÉMINIS

Hoy tendrás un día ideal para ponerte en acción. Te encentras en un gran momento y cada vez estás más cerca de hacer tus sueños realidad. Además, te encuentras presto a experimentar una transformación muy favorable en tu vida.

CÁNCER

Si hoy cumples años, puedes sentirte muy feliz porque ha llegado el tiempo de la paz y el descanso para el interior de tu alma. Hoy se abren las puertas del cielo para ti, de ese cielo que buscaste y presentiste desde que eras niño.

LEO

Un gran momento se ha iniciado para ti gracias al influjo favorable de Júpiter, y los cambios favorables llegarán antes o después, pero de seguro llegarán y nada los va a detener.

VIRGO

El fin de semana empezará mal para ti, pero no porque te vaya a suceder nada malo, sino porque tendrás un bajón anímico. Lo mejor que puedes hacer es no prestarle atención.

LIBRA

Te espera un día positivo, tanto en el trabajo como en el amor. Hoy puedes hacer realidad alguno de tus sueños que tenías planeado. Los que rodean no lo notarán, pero este sábado es uno de esos días en los que realmente te sentirás lleno de paz y verdaderamente feliz, o al menos estarás muy cerca de ese estado.

ESCORPIO

Un problema de tu personalidad es que a menudo puedes hacer más daño a las personas que más quieres, y esto mismo podría sucederte hoy. Trata de evitarlo y ten mucho cuidado con tu carácter, porque luego tú mismo sufres y te arrepientes más que nadie.

SAGITARIO

La llegada del fin semana estará a tu favor. Hoy te espera un día estupendo y lleno de alegría, pero mucho mejor si planificas salir de casa. Será un momento ideal para acercarte a la naturaleza, viajar, hacer toda clase de deportes y dar rienda suelta a esa gran vitalidad que tienes en el cuerpo y en el alma.

CAPRICORNIO

Este sábado afrontará el día con mucha energía y determinación. Te preocupa, un poco, convertir tus sueños en realidad, quizás porque estás más cerca de lograrlo. Pero ocupa tu mente en la manera de tratar de llegar a la meta, ya que solo así podrás descansar.

ACUARIO

Has planificado a la perfección tu sábado y no preocupes porque todo va a salir como lo pensado. Hasta, incluso, mejor. El día promete estar a tu favor. Hoy vas a tener una sorpresa que te llenará de alegría, quizás tengas noticias de alguien que estaba lejos y a quien echabas mucho de menos.

PISCIS

Es muy probable que la penas que guardas en tu inteior, se activen. La vida ha ido dejando muchas heridas en ti y de vez en cuando todo eso aflora a la luz y te causa una enorme.Pero solo es algo pasajero, mañana, como siempre, estarás renovado y dispuesto a la lucha.

