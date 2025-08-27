Hay quienes disfrutan de comerla cada mañana, mientras que otros la usan para preprarar diversos postres convirtiéndose en una fruta indispensable en los hogares. ¿Eres un fan del mango? Si la respuesta es sí, de seguro no te importa mancharte las manos y hasta le sacas lo último de pulpa a la pepa y con la cáscara haces lo que muchos, tirarla a la basura. Hoy te traigo lo que dicen los expertos con investigaciones científicas que han revelado los múltiples beneficios para tu cuerpo y por qué no debes deshacerte de ella.

La mayoría no se atrevería por alguna razón a comer la cáscara de esta fruta, pues consideran que su sabor sería desagradable e, incluso, te podría generar algún daño si no ha sido desinfectado correctamente, pero hay motivos suficientes para hacerlo.

Si bien posee un alto contenido en vitamina C, carotenoides, fibra y otros antioxidantes, Salge Blake, profesora de la Universidad de Boston, señaló a National Geographic que presenta una buena fuente de pectina, una fibra soluble viscosa que reduce los niveles de colesterol malo y ralentiza el vaciado gástrico.

Especialistas en salud aseguran que es necesario comer las cáscaras de esta fruta. (Crédito: Freepik)

Otras investigaciones realizadas con las cáscaras de mango concluyeron que reducen la acumulación de grasa en las personas. Además, sus componentes bioactivos cuentan con propiedades antimicrobianas, antidiabéticas, antiinflamatorias y anticancerígenas.

¿La cáscara de mango podría hacerte daño?

Si bien los expertos de salud aconsejan ingerir la cáscara de esta fruta, existen diversos factores que debes considerar. Existe la posibilidad de que experimentes reacciones negativas por comerlo, tales como sarpullido, picor en la boca o la garganta, hinchazón de labios.

Además, en la producción de esta fruta, se usan pesticidas para combatir la presencia bacterias e insectos que dañarían los cultivos, lo que causarían daños considerables a tu organismo. Por eso, es importante que cada alimento lo desinfectes correctamente.