Hay muchas personas que tienen en claro que cada vez que salen a la calle, hay colores que nunca usarían y otros con los que se sienten 100% cómodos y felices. Si bien hay los que aman destacar con el amarillo, rojo o blanco, otros son más de ir con vestimenta oscura así sea al trabajo o reuniones sociales. Si estás dentro de este último grupo, ¿te has puesto a pensar qué significa que siempre uses negro o azul oscuro? Aquí te explico lo que necesitas saber desde el punto de vista de la psicologia.

Existe la posibilidad de que seas aquellas personas que se inclina por vestir prendas negras, grises o azules oscuros. No consideres que se trata de seguir la moda de una celebridad. En realidad, estos colores actúan como una forma de comunicación no verbal que te revela aspectos profundos de tu personalidad y estado de ánimo.

Si te vistes de esta manera no es algo grave; tienes la total libertad de usar la ropa que más te guste. La finalidad de esta información que te compartiré es para brindarte el significado psicológico detrás de ciertas elecciones de vestimenta, con el objetivo de que comprendas un poco más de tu interior o el de otras personas.

Cada persona tiene la libertad de usar las prendas que más le guste o le haga sentir cómoda. (Crédito: Freepik)

¿Por qué las personas visten con prendas oscuras?

En una conversación con el medio ABC, la psicóloga Lara Ferreiro precisa que las personas que visten exclusivamente prendas negras a menudo proyectan una personalidad sencilla. Curiosamente, un estudio apoya esta idea, indicando que este color también busca impresionar, tranquilizar y transmitir confianza a los demás.

Si bien se pueden rescatar puntos positivos, la profesional en salud mental también lo relaciona con la oscuridad. Esto revela que las personas vestidas con este color están experimentando una profunda soledad o están librando una lucha interna contra sus pensamientos negativos.

La psicóloga Lara Ferreiro considera que vestir de negro transmite confianza. (Credito: Freepik)

Desde la perspectiva de Frontiers in Psychology, los colores oscuros en la vestimenta transmiten una imagen de seriedad y autoridad. De hecho, en numerosas culturas, el negro lo asocian directamente con la madurez y la formalidad, Por lo tanto, optar por prendas oscuras proyectarían una imagen más profesional.

¿Y el azul oscuro? Si eres una de las personas que prefiere este color en sus prendas, puedes caracterizarte por una ser maduro, y en ocasiones, por tu seriedad en el trato. Sin embargo, este color en general se asocia con los conceptos de libertad, armonía, fidelidad y verdad.