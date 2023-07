¡Resultados de los exámenes de admisión en la UNAM disponibles! Si eres uno de los aspirantes, toma nota: de acuerdo con el cronograma del proceso de selección 2023, podrás conocer los resultados a partir de los primeros minutos del viernes 21 de julio. Esto aplica para el Concurso de Selección 2023 al nivel de Licenciatura en el Sistema Escolarizado. Consulta aquí todos los detalles en la siguiente nota de Depor.

Son más de 220,000 estudiantes están esperando los resultados del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta prueba constó de 120 preguntas de opción múltiple y fue aplicada entre mayo y junio para definir los cupos de la nueva generación que ingresará en el ciclo escolar 2023-2024.

Link de los resultados de admisión de la UNAM

Para consultar los resultados de admisión de la UNAM en las áreas 1, 2, 3 y 4, deberás acceder a la página oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y buscar las secciones específicas correspondientes a las carreras o licenciaturas de tu elección. Allí podrás verificar si tus puntos en el examen fueron suficientes para ingresar a tus opciones preferidas.

A continuación de tejamos los LINKS AQUÍ directos de cada área:

Área 1 en este ENLACE .



en este Área 2 en este ENLACE .



en este Área 3 en este ENLACE .



en este Área 4 en este ENLACE.

Una vez que ingreses al enlace correspondiente al área de tu elección, deberás escoger la carrera para la cual presentaste el examen. Automáticamente se desplegará un listado completo con el “número de comprobante” aceptado y el número de aciertos obtenidos. En la sección “Acreditado” aparecerá una letra “S”, que indica que has sido aceptado para estudiar la licenciatura, o una letra “N”, que significa que no has sido admitido.

En la sección “Detalle”, las personas que han sido aceptadas para estudiar en la UNAM verán la leyenda “cita para entregar documentos”. Deberán hacer clic en “Consultar” y el sistema les pedirá su correo y contraseña para poder ingresar y seguir con el proceso de selección.

Significado de las letras de selección a la UNAM

S: Seleccionado

Seleccionado N: No presentado

No presentado C: Cancelado

Cancelado Sin Letra: No Seleccionado.

¿Qué hacer si fui seleccionado en la UNAM?

¡Muchas felicidades! Has realizado el examen diagnóstico de inglés y has respondido la hoja de datos estadísticos según las indicaciones proporcionadas por el sistema al consultar tus resultados y dar clic en “consultar”.

Los aspirantes admitidos tienen plazo hasta el 31 de julio para visualizar y descargar su documentación de ingreso a la licenciatura a través de la página oficial de la UNAM. Recuerda imprimirlos para tenerlos disponibles.

Importante: Las inscripciones se llevarán a cabo del 7 al 11 de agosto de 2023, y el nuevo ciclo escolar 2023-2024 comenzará el 14 de agosto. ¡Prepárate para esta nueva etapa académica!