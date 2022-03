Este fin de semana comenzará el uso voluntario de cubrebocas en la ciudad de Nuevo León luego de reportarse la baja de contagios y decesos por coronavirus en México. El gobernador Samuel García reconoció que esto también implica el regreso de clases y el cien por ciento de aforos en comercios que ha sido un éxito. La portación de la mascarilla será obligatoria en espacios cerrados, en escuelas y salones de clase, así como en el transporte público.

“Por eso a partir de la declaratoria del semáforo verde le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos, quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre”, detalló el gobernador Samuel García Sepúlveda.

¿Qué medidas se seguirán tomando ante el uso voluntario del cubrebocas?

Continuará la aplicación de gel antibacterial en la entrada de los establecimientos. Sin embargo, se elimina la toma de temperatura corporal obligatoria en estos, a excepción de las escuelas. La portación de la mascarilla será obligatoria en espacios cerrados, en escuelas y salones de clase, así como en el transporte público, aclaró la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín.

Asimismo, Nuevo León continuará con la estrategia nacional y el programa de Vacunación Transfronteriza. El 92 por ciento de la población ya tiene la primera dosis contra el Covid-19, el 84 por ciento la segunda y el 38 por ciento la dosis de refuerzo.

En total, se han aplicado 9 millones 42 mil 984 dosis y 205 mil 100 vacunas más, donadas por autoridades de Texas, Estados Unidos, reportó la secretaría de salud estatal.

¿Cómo va la actualización de casos de coronavirus en México?

La Secretaría de Salud dio a conocer que, al corte del 9 de marzo, se reportaron 148 nuevos casos para un acumulado de 468 mil 272; cinco nuevas defunciones, 16 mil 115 en total, y 322 personas hospitalizadas, de las que 42 están conectadas a un ventilador mecánico.

Entre los hospitalizados hay cuatro pacientes pediátricos, todos estables, y no hay mujeres embarazadas.

¿Qué países dejaron de usar la mascarilla?

Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones. Desde el pasado martes 1ro de enero, no solo ya no es obligatorio en espacios exteriores, sino también en interiores. Además, no se necesita tener el pasaporte de vacunación en bares, restaurantes y estadios y se eliminó el aislamiento obligatorio para los contagiados.

A los daneses se han ido sumando otros países del continente, los que también han declarado no obligatorio el uso de la mascarilla. Entre ellos, Francia, Reino Unido, Portugal, Andorra, Bélgica, Polonia, Hungría, Alemania, España, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Austria e Italia.

