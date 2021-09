En la lista de los mejores goles de los Mundiales, no puede faltar el de Maximiliano Rodríguez en Alemania 2006. El mediocampista argentino se lució con una espectacular definición desde fuera del área para firmar el 2-1 a favor de la ‘Albiceleste’ ante México, en la llave de octavos de final disputada en Leipzig, de la mano del técnico José Néstor Pekerman.

Si bien para los sudamericanos significó una enorme alegría, ya que esa anotación sirvió para la clasificación a la siguiente ronda, fue un golpe muy duro para el ‘Tri’. Uno de los que más sufrió -y parece seguir haciéndolo- es el portero de ese encuentro, Oswaldo Sánchez.

Más de 15 años después de ese episodio, el otrora guardameta azteca se refirió al golazo y dejó en claro que todavía no lo olvida e incluso hasta pesadillas tiene en la actualidad, motivo por el cual seguro no lo superará. “Para el portero es muy difícil reaccionar y cuando tú no ves salir la pelota desde que es pateada es más difícil, y eso sucedió”, señaló Sánchez en diálogo con la periodista Adela Micha.

“Gonzalo (Pineda) se puso en la trayectoria del balón. En el tiro de Maxi Rodríguez, pierdo esa milésima de segundo y la veo, hasta que pasa por un costado de Gonzalo, y ya no puedo dar ese paso que me hubiera dado la posibilidad de sacar esa pelota”, añadió el arquero.

Para cerrar con su confesión, Sánchez indicó: “Yo había sacado pelotas más difíciles que esas. Sí, me sigue doliendo, de repente sueño y me despierto llorando porque recuerdo esa imagen porque pudo ser algo trascendente”.

Ese 24 de junio del 2006, Rafael Márquez abrió la cuenta a los seis minutos para el ‘Tri’ y, cuatro minutos más tarde, Hernán Crespo decretó el empate a uno parcial. En el tiempo suplementario (98′), Maximiliano Rodríguez apareció y definió la serie.

Maximiliano Rodríguez le dio la victoria a Argentina sobre México gracias a este golazo. (Video: Canal Trece)









