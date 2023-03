El nombre de Santiago Giménez se ha puesto en la mira de un grande de Europa, como es el Benfica, según reveló la prensa de Portugal hace unos días; sin embargo, el delantero mexicano puso paños fríos a la información y aseguró que por el momento no hay nada con los lusitanos y solo se centra en su presente con el Feyenoord, como en la Selección Mexicana.

El goleador mexicano con pasado en Cruz Azul, que suma ocho tantos de Liga, dos de Copa y cinco en la Europa League con el Feyenoord, explicó que si en su momento llegara a existir tal acercamiento lo analizaría con su club y su familia, aunque de momento deja todo en manos de Dios.

“Yo no sé nada, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya después se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes. En mi relación personal con Dios, porque creo que él es quien decide en mi camino, y creo que las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté”.

Por otro lado, ‘Santi’ se refirió a su presente, ya que está concentrado con el ‘Tri’ para enfrentar este jueves al representativo de Surinam, y aseguró que olvidó el pasado tras quedar fuera de la lista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, a pesar de que se había enrachado como delantero, debido a la decisión de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Somos seres humanos, tenemos sentimientos, si bien puedo decir que me dolió no ir, tuve el entendimiento de Dios para saber que todo está en manos de él. Fue la decisión correcta, gracias a ello me estoy preparando, sé que puedo aportar mucho de mí, para estar en el siguiente Mundial”.

“Es un proceso largo, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”, agregó el ‘Bebote’ en la conferencia de prensa previo al duelo de la Liga de Naciones.

Con ‘Santi’, el once que planea Cocca

Inicia la nueva era en México, Diego Cocca hará su debut con la selección nacional este jueves en el partido ante Surinam de la Concacaf Nations League. El ‘Tri’ visitará el Estadio Flora de Paramaribo, sin muchos de los jugadores que militan en Europa, por lo que la responsabilidad caerá en hombres de la Liga MX y Santiago Giménez.

El seleccionador argentino ha llevado a Surinam a 22 de los 34 jugadores que convocó para esta fecha FIFA y esta podría ser la primera alineación que utilice frente a Surinam.

En la portería el ex técnico de Atlas le daría una oportunidad a Carlos Acevedo. En la defensa, Cocca contaría con Néstor Araujo de América y Jesús Angulo de Tigres como centrales. Kevin Álvarez de Pachuca y Gerardo Arteaga del Genk, ambos titulares indiscutibles con sus escuadras, estarían por la lateral derecha e izquierda, respectivamente.

En el mediocampo, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul y Erick Sánchez de Pachuca intentarán controlar el juego y abastecer a los delanteros. Asimismo, Uriel Antuna de Cruz Azul y Erick Gutiérrez del PSV serán los carrileros por la derecha e izquierda. Mientras Santi, que llega con un buen ritmo goleador y rumores de equipos interesados en él, sería el delantero indiscutible.

