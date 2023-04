En el Estadio Universitario, Tigres vs. León chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2023. El partido, que será entre los dos únicos equipos mexicanos que se mantienen en el torneo, iniciará a las 8:00 de la noche (horario en México) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por FOX Sports y Star Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El equipo felino llega a esta instancia luego de aplastar a Motagua en los cuartos de final. El partido en Honduras acabó 1-0 a favor del equipo mexicano, y luego en tierras ‘aztecas’ consiguió una goleada por 5-0 con un doblete de Gignac y los tantos de Quiñones, Angulo e Ibáñez. Los universitarios están firmes en el torneo internacional.

León, por su parte, llega a las semifinales luego de quitarse del camino al modesto Violette de Haití. Derrotó por 5-0 en el Estadio León con anotaciones de Mena, Davila (x2), Di Yorio y Hernández. Solo un equipo mexicano podrá instalarse en la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Cabe destacar que la otra llave será entre los estadounidenses Philadelphia Union y Los Angeles FC.

¿A qué hora juegan Tigres vs. León?

El partido entre Tigres y León está programado para empezar a partir de las 8:00 de la noche en suelo azteca, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Ecuador y Colombia, por ejemplo, el duelo arrancará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 23:00 horas.

¿Dónde y cómo ver Tigres vs. León?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Tigres vs. León a través de las señales de FOX Sports, Fanatiz, Star Plus y TUDN USA para América Latina. Ahora que sabes los horarios y canales, imposible que te pierdas el duelo.

Tigres vs. León: alineaciones probables

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Samir Caetano, Igor Lichnovsky, Jesús Garza; Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, Nicolás López, Sebastián Córdova; y André-Pierre Gignac. Entrenador : Robert Siboldi.

Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Samir Caetano, Igor Lichnovsky, Jesús Garza; Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, Nicolás López, Sebastián Córdova; y André-Pierre Gignac. : Robert Siboldi. León: Rodolfo Cota; Paul Bellón, Adonis Frías, Stiven Barreiro, Iván Jared Moreno; Ángel Mena, Jesús Angulo, Lucas Romero, Víctor Dávila; Joel Campbell y Brian Rubio. Entrenador: Nicolás Larcamón.





