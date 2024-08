Si eres una persona que desea mejorar su memoria y reducir sus niveles de azúcar en la sangre, será mejor que leas esta nota hasta el final porque aquí encontrarás la información completa sobre una planta capaz de ayudarte en todo lo que te he indicado arriba. Afortunadamente, es muy usada en la cocina, ya sea para hacer infusiones, para condimentar, como guarnición, etc. Por lo tanto, es fácil de conseguir. ¿Listo para mejorar tu calidad de vida?

Esta planta, de acuerdo a El Economista, posee más de 160 polifenoles diferentes. ¿Qué son? Pues compuestos químicos vegetales que actúan como antioxidantes, los cuales podrían tener propiedades neuroreceptoras, anticancerígenas y antiinflamatorias. ¿No te parece increíble?

Para que no te sigas quedando con las ganas de saber qué planta motivó la creación de esta nota, te cuento que en todo este momento te he estado hablando sobre la salvia, que es rica en vitamina A, C, E y K, zinc, magnesio y cobre, según la citada fuente.

¿Por qué te indico que la salvia mejora la memoria y reduce los niveles de azúcar en la sangre? Pues todo es a raíz de un estudio desarrollado en ratones por investigadores de la Universidad de Monastir y la Universidad de Buckingham.

Esta imagen te muestra la planta que mejora la memoria y reduce los niveles de azúcar en la sangre. (Foto: darja / Pixabay)

La salvia reduce los niveles de azúcar en la sangre

El Economista, citando a ese estudio, informó que los investigadores indicaron que “el extracto de la salvia en dosis bajas exhibe efectos similares a los de la rosiglitazona (un medicamento para la diabetes). (También) mejora la sensibilidad a la insulina, inhibe la lipogénesis en los adipocitos y reduce la inflamación, según lo juzgado por las citoquinas plasmáticas”.

La salvia ayuda a mejorar la memoria

Pero eso no es todo, ya que la salvia también ayuda a mejorar la memoria. “Estos resultados representan una prueba más de que la salvia puede modular agudamente el estado de ánimo y la cognición en adultos jóvenes sanos. Los datos también sugieren que informes anteriores sobre la mejora de la memoria por parte de salvia pueden deberse a una recuperación más eficiente del material objetivo”, señalaron los investigadores, siempre de acuerdo a El Economista.