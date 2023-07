Este martes 4 de julio se juega la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Cada vez falta menos para los Cuartos de Final, y los aficionados quieren saber cuándo se disputará esta instancia decisiva. Las selecciones de México y Estados Unidos (vigente campeona) todavía no conocen sus rivales, pero ya saben cuándo jugarán sus llaves. A continuación, te contamos el cronograma de los compromisos que se avecinan.

El ‘Tri’ consiguió el primer lugar del Grupo B y su pase a la siguiente etapa a pesar de perder su último encuentro de la fase de grupos ante su similar de Qatar. La selección mexicana, que se quedó son Diego Cocca, anotó siete anotaciones y solo recibió dos tantos.

Cuartos de Final: ¿cuándo se juegan?

La siguiente etapa de la Copa Oro está programada para iniciar este sábado 8 de julio. Dos partidos se jugarán ese día y los otros dos se disputarán el domingo 9 de julio. Cabe resaltar que las semifinales del certamen internacional están pactadas para el 12 de julio.

Copa Oro 2023: equipos clasificados

Las ocho selecciones nacionales que jugarán los Cuartos de Final y su ubicación en la llave se conocerán una vez que termine la fase de grupos con los ganadores y los segundos de cada zona. La selección mexicana fue la primera en asegurar su clasificación.

Hasta el momento, los clasificados a los Cuartos de Final son: México, Estados Unidos, Qatar y Jamaica. En la última jornada de la fase de grupos se enfrentarán Guadalupe vs. Guatemala, Canadá vs. Cuba, Costa Rica vs. Martinica y Panamá vs. El Salvador. Apenas termine la última fecha, te contaremos cómo quedaron las llaves de la Copa Oro 2023.

¿Cómo le fue a México en Fase de Grupos?

En la primera fecha de la Fase de Grupos, el ‘Tri’ venció a la selección de Honduras por 4-0 con anotaciones de Luis Romo, Orbelín Pineda y Luis Chávez. En la segunda fecha, la selección mexicana derrotó 3-1 a su similar de Haití, con anotaciones de Henry Martín y Santiago Giménez.

Mientras que en la última jornada perdió por 0-1 ante la selección de Qatar, la última anfitriona de una Copa del Mundo. Cabe destacar que el rival de México quedará definido este 4 de julio. Por el momento, en el primer puesto del Grupo C está Panamá con seis unidades, Martinica en segundo con tres puntos. El Salvador y Costa Rica completan la zona.





