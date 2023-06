Tras haber quedad como terceros en la Concacaf Nations League, todo parece indicar que la Federación Mexicana de Fútbol decidió tomar una drástica decisión al no renovar contrato por más tiempo al entrenador argentino Diego Cocca. Ahora, a poco de dar inicio la Copa Oro 2023, todos se preguntan quién asumirá su puesto para dirigir al equipo mexicano.

A través de las redes sociales oficiales de la selección de México, el comisionado presidente de la FMF dio un mensaje para toda la afición, dando a entender el porqué se tomó esta drástica decisión, que incluye no solo la salida de Diego Cocca, sino también de todo su cuerpo técnico.

“A menos de un mes de tomar la responsabilidad. No lo vamos a encontrar en donde estamos, he encontrado deficiencia en planeación, logística y falta de liderazgo y por eso he tomado la decisión de rescindir el contrato de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, así como Rodrigo Ares de Parga”, dijo Juan Carlos Rodríguez Bas.

“Perder contra Estados Unidos puede suceder, pero no como fue, se renunció a ganar con decisiones de logística. Se perdió por falta de liderazgo fuera y dentro del campo y portar con profesionalismo la camiseta. No quiero no pensar que haya Sido cierto que jugadores se hayan querido bajar del barco”, agregó Rodríguez sobre la salida de Diego Cocca.

¿Quién asumirá el liderazgo de la selección de México?

En el mismo comunicado que se emitió en twitter, Juan Carlos Rodríguez Bas dio a conocer que Jaime Lozano será quien esté a la cabeza de la selección México en la Copa Oro de forma interina.

“Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien Jaime... Gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México.”, dijo.

Diego Cocca, quien había planeado reunirse con Juan Carlos Rodríguez el lunes por la mañana para discutir el estado del equipo mexicano tras la Concacaf Nations League, recibió la noticia de que no continuaría como entrenador del seleccionado nacional. A pesar de haber estado al frente de la Selección Mexicana durante 129 días y haber perdido solo un partido contra Estados Unidos, la falta de resultados satisfactorios generó el descontento de los seguidores del Tricolor, lo cual se reflejó en la disminución de asistencia al estadio durante el juego contra Panamá.

