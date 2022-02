La Selección de México no pasa el mejor momento a nivel de rendimiento porque la actual Eliminatoria no ha sido la mejor y el gol es algo que hace falta en el cuadro ‘tricolor’. Quien se pronunció sobre esta situación es Javier ‘Chicharito’ Hernández que vive un buen momento en la Major League Soccer (MLS) pero no es considerado por Gerardo Martino en la convocatoria nacional.

En entrevista para TUDN, el jugador formado en Chivas Rayadas del Guadalajara aclaró que siempre estará dispuesto para jugar en la Selección Nacional. Además, el exfutbolista del Manchester United que si no quisiera venir al Tricolor ya se habría retirado como seleccionado del futbol mexicano.

“Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en selección ya me habría retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para ser llamado y considerado y al final de cuentas es lo que está en mi mente”, comentó.

‘Chicharito’ habló sobre las expectativas de los actuales jugadores en la Selección: “Y también como aficionado deseándole lo mejor de todo corazón, que califiquen al Mundial y lo hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años, pero que califiquen y lleguen al quinto partido”, agregó.

La convocatoria de Hernández parece ser una incógnita en el actual proceso y todo cabe indicar que fue producido por una rencilla con Gerardo Martino aunque no se ha confirmado la versión. Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín son las opciones que maneja el argentino para el frente ofensivo.





