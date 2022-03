La selección mexicana sufrió más de la cuenta para asegurar su boleto al Mundial de Qatar 2022, pero finalmente selló su clasificación en la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf. De la mano de Hirving Lozano, Raúl Jiménez y compañía, los dirigidos por Gerardo Martino intentarán romper con la maldición del quinto partido en esta nueva edición. ¿Podrán hacerlo? Pues lo primero será conocer a sus rivales en la fase de grupos.

Echa un vistazo a cuál será el camino del elenco mexicano en el Sorteo Mundial de Qatar 2022 y quiénes serán sus rivales tras el evento en Doha, todo esto en caso de que el ‘Tri’ logre superar la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de México en el Mundial

Por definirse

Rivales de México en el Mundial

Por definirse

Fixture de México en el Mundial

Por definirse

¿Cuándo debuta México en el Mundial?

Por definirse

En el cierre de las Eliminatorias del miércoles, México le evitó un último sobresalto al Estadio Azteca y celebró con sus aficionados una victoria por 2-0 ante El Salvador. El ‘Tri’ adelantó así a la selección de Estados Unidos y concluyó segunda del grupo con 28 unidades, los mismos que el líder Canadá, pero este ascenso no libró de feroces críticas al ‘Tata’ Martino.

El técnico argentino sigue en el punto de mira de la prensa y el fútbol mexicanos por sus resultados del último año, comenzando por las derrotas ante Estados Unidos en las finales de la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf de 2021. Miguel Herrera, actual técnico de Tigres, no dudó incluso en mostrarse dispuesto a relevar al ‘Tata’ en el Mundial de Qatar.

El exDT de Argentina y del Barcelona, por su parte, está decidido a seguir al frente del ‘Tri’ en la preparación para el Mundial (21 noviembre-18 diciembre), en la que tendrá que ajustar muchas piezas para superar la maldición de octavos. México, cuya última ausencia mundialista se remonta a Italia 90 por una sanción, lleva siete ediciones seguidas cayendo en octavos de final.

Bajo el mando del ‘Tata’ se han afianzado nuevos puntales del equipo como el defensa Johan Vásquez o el centrocampista Edson Álvarez, pero no se han hallado relevos de garantías para Guillermo Ochoa, Héctor Herrera o Andrés Guardado. Auto descartado Carlos Vela y sin Javier Hernández, Martino deberá generar la química necesaria entre Raúl Jiménez, Lozano y Corona para triunfar.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.





