Las selecciones de México y Argentina se enfrentan el próximo sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail, en el marco de la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El partido está programado para las 2:00 de la tarde (hora peruana y una hora antes en México) y será transmitido por las señales de TV Azteca, Televisa Deportes, TV Pública, TyC Sports, Latina, Caracol, DirecTV Sports y más en toda América Latina. El ‘Tri’ de Gerardo Martino buscará dar la sorpresa ante una ‘Albiceleste’ que es candidata al título de la Copa del Mundo.

A pesar de que los dirigidos por el ‘Tata’ no la tendrán nada fácil en Qatar debido a la gran calidad de selecciones que los acompañan en el Grupo C, en México confían en que la selección será capaz de avanzar de ronda y -¿por qué no?- llegar a instancias finales del Mundial, aunque primero deberán pasar por encima de Argentina.

Con Hirving Lozano, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez como sus principales referentes, el comando técnico del ‘Tri’ tiene la difícil tarea de armar un equipo a la altura de su similar de Argentina, liderada hoy por Lionel Messi y que ya demostró en varias ocasiones de lo que es capaz. No en vano son los vigentes campeones de América.

La última vez que Argentina y México se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010. Aquella vez, la ‘Albiceleste’ venció por 3-1 a los aztecas en el Estadio FNB de Johannesburgo, con goles de Carlos Tevez (2) y Gonzalo Higuaín; mientras que ‘Chicharito’ Hernández descontó para los de Concacaf.

México vs. Argentina: ¿a qué hora juegan?

PAÍS HORA Argentina 04:00 p.m. Brasil 04:00 p.m. Bolivia 03:00 p.m. Colombia 02:00 p.m. Chile 04:00 p.m. Ecuador 02:00 p.m. Perú 02:00 p.m. Paraguay 03:00 p.m. Uruguay 04:00 p.m. Venezuela 03:00 p.m. México 01:00 p.m. Estados Unidos (WA) 03:00 p.m. España 09:00 p.m.

Canales de transmisión del México-Argentina

PAÍS CANAL Argentina TV Pública - TyC Sports Brasil TV Globo Bolivia Unitel - Red UNO - Tigo Sports Colombia Caracol - Canal RCN - DirecTV Sports Chile Canal 13 - TVN - DirecTV Sports Ecuador ECDF - DirecTV Sports Perú Latina - DirecTV Sports Paraguay Tigo Sports - Telefuturo - SNT Uruguay ANTEL - DirecTV Sports Venezuela Televen México Televisa Deportes - TV Azteca Estados Unidos FOX Sports España TVE - Teledeporte

En lo que respecta al momento de Argentina, vale mencionar que los dirigidos por Lionel Scaloni llegarán al Mundial sin el brillo individual de otros torneos, pero con un sólido colectivo que potencia la figura de Lionel Messi. Una combinación ganadora que ya le funcionó en la Copa América y que esperan se repita en Qatar 2022.

A este Mundial, Messi acude tal vez en la última etapa de su carrera como profesional, pero fortalecido por un título y bien rodeado de unos compañeros que buscan maximizar las virtudes de un Leo que, como toda la ‘Albiceleste’, espera su revancha de la final de Brasil 2014, en la que cayó por la mínima frente a Alemania.

¿Cuándo se juega el Mundial Qatar 2022?

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 y 32 países competirán en el torneo.

Calendario de partidos en Qatar 2022

Las 32 selecciones que disputarán el Mundial de Qatar 2022 se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, enfrentándose en tres duelos de todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato de primero contra segundo del grupo siguiente.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 de diciembre al 6 de diciembre.

: del 3 de diciembre al 6 de diciembre. Cuartos de final: se juegan el 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : se juegan el 13 y 14 de diciembre.

: se juegan el 13 y 14 de diciembre. Tercer/Cuarto lugar: se juegan el 17 de diciembre.

Final: se juega el 18 de diciembre.





