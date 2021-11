La Selección de México cayó derrotada por 2-0 ante Estados Unidos y tuvo su primera derrota en las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. Caer ante su clásico rival es un tema aparte que no repercute de la mejor manera en la hinchada, pero el ‘Tata’ Martino se encargó de poner ‘paños fríos’ y declaró que los americanos no son los únicos rivales a vencer y el día martes se juega un encuentro crucial ante Canadá.

“Debemos seguir recuperándonos en la Eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos. Entiendo la importancia de la derrota por el rival, porque sé que los mexicanos siempre quieren ganar”, declaró el seleccionador mexicano en conferencia de prensa.

Sobre el desarrollo del encuentro, para Gerardo Martino, México fue superior en los primeros minutos y no fue efectivo de cara al arco. Fue cuando bajaron la intensidad que Estados Unidos aprovechó para anotar los goles que los llevaron a la victoria.

“El partido tuvo momentos cambiantes. Tuvimos dos oportunidades en el arco en la primera parte, pero en la segunda mitad bajamos nuestra intensidad y ellos manejaron el partido. Perdimos el primer partido de Eliminatoria y en un Clásico. Ahora lo importante es recuperarse para el partido ante Canadá“ ,agregó el ‘Tata’.

“Tenemos que hacer un análisis colectivo. La diferencia en el partido fue que cuando ellos manejaron el juego fueron contundentes; cuando nosotros lo tuvimos no pasó así. La realidad es que habíamos jugado seis partidos y teníamos tres goles en contra, no me parece que tuviéramos problemas defensivos”, dijo para los medios de comunicación.

Por lo pronto, México se enfrentará este martes 16 de noviembre a la Selección de Canadá en la Jornada 8 de las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. El cuadro azteca tiene la misión de ganar porque, de ser superado por Canadá, cederá el segundo lugar. Por su parte, el equipo revelación ganó 1-0 en su encuentro ante Costa Rica.





