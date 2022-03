No cabe duda que uno de los jugadores mexicanos que se encuentran en mejor estado de forma es Héctor Herrera, quien se ha ganado la titularidad en el Atlético de Madrid de Diego Simeone a tal punto de ser uno los indiscutibles para el técnico argentino en la recta final de la temporada. Sin embargo, pese a que muchos han cuestionado su nivel con la Selección de México, el mediocampista apunta a ser uno de los titulares para el duelo ante los Estados Unidos, según el periodista Gibrán Araige.

Y es que durante la pasada fecha FIFA, diferentes medios extranjeros y locales aseguraron que el exPorto se perdería el partido ante el elenco de las ‘Barras y las Estrellas’ debido a una acumulación de tarjetas. No obstante, fue el periodista de TUDN quien lo desmintió y demostró que ‘HH’ si está habilitado para disputar tal cotejo.

Araige señaló que hubo un malentendido en el último encuentro del combinado nacional al recibir una tarjeta amarilla. Herrera, quien jugará la próxima temporada en el Houston Dynamo de la MLS, estará presente el próximo 24 de marzo en el Estadio Azteca. Eso sí, en caso de recibir otra cartulina preventiva, se perderá el encuentro ante Honduras.

Los convocados del ‘Tri’

Gerardo Martino anunció la lista de jugadores convocados de la Selección de México para la última fecha triple de las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. Son 29 los elegidos y se mantiene la ausencia de Javier Hernández. Entre las novedades está la inclusión de Santiago Giménez en reemplazo de Rogelio Funes Mori que quedó lesionado. A pesar de las dudas, Diego Lainez también fue incluido.

Los cuestionamientos llegaron a Diego Lainez porque no ha sido un jugador constante en Real Betis; sin embargo, Martino decidió seguir confiando en él para que estuviera en esta fecha del octagonal y buscar la clasificación directa al Mundial con el tricolor.

Con la finalidad de no caer en improvisaciones, ninguno de los jugadores convocados posee nula experiencia en la Selección de México. El ‘Tata’ decidió no probar a alguno por lo que no se puede ver sorpresas, pero sí regresos en lo que será el último camino para ir al Mundial.

Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera.

Defensas: Jesús Angulo, Erick Aguirre, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez.

Medios: Edson Álvarez, Uriel Antuna, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Luis Romo.

Delanteros: Jesús Manuel Corona, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega.





