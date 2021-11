En esta nueva jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, México se medirá ante los Estados Unidos en el Estadio del TLQ Stadium, recinto ubicado en la localidad de Ohio. Previo al duelo, el ex jugador Rafael Márquez habló sobre el último encuentro que jugó en Columbus y señaló lo arduo que puede llegar a ser para los dirigidos por el ‘Tata’ Martino un cotejo de visita ante el cuadro de las ‘Barras y las Estrellas’. Además, recordó cuando el combinado ‘Tricolor’ rompió la racha del 2-0.

“Jugar de visita ante Estados Unidos es complicado, pero confío en la capacidad que tienen para conseguir un buen resultado”, declaró Márquez en una entrevista que concedió para el diario Récord.

Es necesario mencionar que en el año 2001, US Soccer decidió mover de California a Ohio el partido clasificatorio a la Copa del Mundo Corea-Japón 2022. En aquel encuentro, los estadounidenses ganaron con anotaciones de Josh Wolf y Earnie Stewart, mismo marcador que se repitió en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Casos similares ocurrieron en el camino a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los cuales se mantuvieron con un historial de 2-0.

Sobre el duelo de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el ex Barcelona señaló: “Fue un partido importante, terminamos con esa famosa racha del ‘dos a cero’ y me dio la oportunidad de ganarles en los últimos minutos. Fue mi último partido en contra de Estados Unidos y me fui con un buen sabor de boca”.

Por otro lado, el oriundo de Zamora reconoció el trabajo que viene haciendo el estratega argentino en la Selección Mexicana: “No hay más que ver los resultados que han tenido en la actualidad, creo que son consistentes, tienen buen nivel, hay gente experimentada que juega en Europa y gente que hace bien las cosas en México. Además, existe un cuerpo técnico que tiene una gran experiencia manejando selecciones y equipos importantes y que va trabajando muy bien, así que esperamos que este partido tenga el mismo resultado”.

Cabe resaltar que el conjunto ‘Tricolor’ marcha como líder del Octagonal Final de la Concacaf con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y cero derrotas. Estados Unidos, por su lado, marcha segundo con 11 puntos y buscará sumar una nueva victoria para arrebatarle el liderato a los de Gerardo Martino.





