El ‘Tri’ no pudo haber arrancado de mejor manera las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. En sus dos primeros encuentros ha podido sumar 6 puntos, siendo el único equipo de la Concacaf que ha podido conseguir tal hazaña. Sin embargo, los de ‘Tata’ también han recibido malas noticias, pues dos de sus hombres se perderán el duelo ante Panamá.

Ahora, para el cierre de la jornada triple del Octagonal Final, la Selección de México visitará al combinado panameño, en lo que será un partido muy complicado para los de Martino, ya que tendrá dos bajas que definitivamente se echarán de menos en el Estadio Rommel Fernández.

El primer jugador que se perderá el partido será Edson Álvarez, mediocentro del Ajax, quien ha acumulado dos tarjetas en los dos primeros juegos, por lo que será baja debido a suspensión por acumulación de amarillas.

La segunda ausencia será la de Alexis Vega, quien no pudo continuar en el duelo ante Costa Rica y salió en camilla tras una lesión en el tobillo. A pesar de que se descarta que sea grave, es casi un hecho que el extremo nacional no podrá estar recuperado para el cotejo en territorio panameño, por lo cual, será el otro caído del once titular del ‘Tata’.

México domina el historial ante Panamá

El elenco ‘Tricolor’ deberá explotar al máximo a su plantilla pese a las dos bajas. Por ello, el estratega argentino mandará a sus mejores hombres para conseguir los tres puntos, ampliando el dominio que tienen sobre los caneleros en el historial de duelos que mantienen.

Ambos conjuntos se han enfrentado en 23 ocasiones, donde los mexicanos han conseguido 16 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Los únicos dos triunfos conseguidos por Panamá se dieron en la Copa Oro 2013. La primera fue en la ronda de grupos, donde terminaron 2-1, y la otra en la eliminación directa con el mismo marcador.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR