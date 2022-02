De mal en peor. La Selección de México tuvo dura baja a los 61 minutos del duelo ante Panamá. Y es que uno de los futbolistas más destacados de la noche, Hirving Lozano, tuvo que abandonar el terreno de juego tras una lesión. Una vez tendido en el campo, el cuerpo médico del ‘Tri’ advirtió al comando técnico y sugirió el cambio del volante. Diego Laínez ingresó en su reemplazo.

Más información en breve...

La previa de México vs. Panamá

El rendimiento de la selección mexicana ha ido bajando en las últimas jornadas y la situación despertó las críticas contra el entrenador Gerardo Martino. Durante la actual fecha triple, los dirigidos por el técnico argentino no mostraron un buen desenvolvimiento en la victoria 2-1 sobre Jamaica, la cual se dio sobre el final, luego de remontar.

Tras ello, el ‘Tri’, en casa, no pudo salir del empate 0-0 ante Costa Rica, resultado que complica las opciones de una clasificación directa a la Copa del Mundo. De caer ante la selección panameña, el representativo de México terminará en la temible zona de repesca internacional. Sin duda, el objetivo es evitar esa circunstancia.

Debido a la gran necesidad de triunfo, el DT optará por un once ofensivo, que incluirá a Raúl Jiménez. El delantero de Wolves presentó problemas musculares y no jugó las dos fechas anteriores, pero ya está recuperado y ocupará el puesto de Rogelio Funes Mori. Hirving ‘Chucky’ Lozano también es fijo, mientras que Andrés Guardado y Héctor Herrera pelean por un lugar en el once.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.