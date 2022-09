La vida para Raúl Jiménez era perfecta hace un tiempo. El mexicano pasaba un excelente momento en el Wolverhampton de Inglaterra y su presencia en la Selección Mexicana estaba asegurada. Pero vino aquel momento fatídico en su carrera, cuando fue impactado en la cabeza por David Luiz en un Arsenal-Wolves, la cual le ocasionó una fractura del cráneo y estar nueve meses fuera de las canchas.

El ‘Lobo’ volvió como guerrero a un campo de juego y, cuando parecía que recuperaba su forma futbolística en la Premier League para ser titular en el Mundial Qatar 2022, llegó otra lesión, que lo puede dejar fuera del certamen de fin de año.

De hecho, Jiménez, fiel a su estilo, comentó que no se daría por vencido: “Haré todo por volver, por estar en el Mundial”. Pero ahora todo es diferente, la lesión que tiene parece ser mucho más grave de lo que parecía: una pubalgia, y él ha abierto la puerta a la posibilidad de dejar su lugar en Qatar a alguien más del ‘Tri’.

“La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir; no sé, si no estando disponible tenga sentido que vaya; eso ya es decisión del Cuerpo Técnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego”, declaró en conferencia de prensa.

“Todos los jugadores somos importantes, habrá 26 convocados, 26 jugadores por el que puede pasar el hecho de hacer un buen Mundial, yo estoy concentrado al cien y muy contento de estar aquí de nuevo sabiendo que no voy a jugar, aunque este cambio de aires es necesario para seguir creciendo”, añadió.

El ‘Tri’ se prepara para chocar con Perú

La Selección Mexicana estará hasta este viernes en la ciudad de Los Ángeles y luego se moverá a Pasadena, para estar más cerca del Rose Bowl, sede del encuentro en contra la Selección de Perú del sábado. Hoy la última práctica del equipo mexicano antes del duelo contra el equipo dirigido por Juan Reynoso, será abierta al público.

México vs. Perú: fecha y hora del partido amistoso

El compromiso entre México y Perú, por el encuentro amistoso, se llevará a cabo este sábado 24 de septiembre, en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este duelo tiene como hora de inicio las 20:00 (hora de México).

México vs. Perú: ¿dónde y cómo ver el amistoso?

Este partido que se jugará en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California y será transmitido en exclusiva por TUDN, Canal 5 y TV Azteca . Además, para los que viven en los Estados Unidos, se podrá seguir a través de la señal de TUDN USA.





