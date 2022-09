Las lesiones de Raúl Jiménez y Jesús Corona se han convertido en un gran dolor de cabeza para Gerardo Martino. Hasta la fecha, la salud de ambos jugadores sigue siendo una incertidumbre, lo que ha puesto en una situación compleja al estratega de la Selección Mexicana, quien ha decidido esperar hasta el último día posible para dar la lista definitiva para Qatar 2022, la cual es el 16 de noviembre.

“Los únicos que nos llevan a último momento es Jesús y Raúl, cuando el cuerpo médico me preguntó hasta cuándo, les dije que el 16 de noviembre, pero los que no estarían dentro de los 26, no van a Girona”, indicó Gerardo Tata Martino, en conferencia de prensa previo al duelo ante Colombia.

Raúl Jiménez tiene una publagia: lesión en la ingle-aductor, mientras que Jesús ‘Tecatito’ Corona se encuentra recuperándose de una fractura de tobillo y peroné, que lo tiene casi fuera del Mundial, pero hay esperanzas de que llegue. El partido amistoso contra Suecia, que se disputará en Girona, España, será el día clave para definir su estancia en Qatar 2022.

“La fecha tope es el partido con Suecia, la fecha que volamos a Qatar. Tenemos que definir si van jugadores de más, vamos a tener algunos que puedan estar llegando al límite. La única diferencia es que si esos jugadores que van a ir con una mínima posibilidad de ir al Mundial, van desde el comienzo los de México. Si son de Europa, llegaran dos días antes”, comentó el ‘Tata’.

Martino confesó que una injusticia va a cometer para lista final

Gerardo Martino ya es consciente de lo que va a causar tanto dentro como fuera del elenco nacional cuando la dé a conocer: “Alguna injusticia voy a cometer cuando dé la lista, más allá de los lesionados que hay que ir viéndolo, pero probablemente cuando dé la lista adentro será todo un tema porque genera mucha angustia, tristeza, y afuera creo que va a ser un quilombo terrible”, señaló.

¿Cuándo juega México con Colombia?

México y Colombia se ven las caras este martes 27 de septiembre en el Levi’s Stadium. El encuentro amistoso será transmitido por las señales de TUDN, Canal 5 (Televisa), TV Azteca, Azteca Deportes y Blim TV para América Latina, mientras que TUDN USA y Univisón serán las señales encargadas pasar el duelo en Estados Unidos. El ‘Tri’, luego de vencer a Perú, espera conseguir otro resultado positivo que le permita recuperar la confianza de su afición.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.