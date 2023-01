Guillermo Almada, director técnico de Pachuca, es uno de los firmes candidatos para llegar al banquillo de la selección mexicana. Andrés Lillini, DT de Necaxa, fue consultado sobre esta noticia y manifestó que el exjugador de 53 años tiene los argumentos necesarios para tomar tamaña responsabilidad. Además, resaltó que le gusta la manera en que ha estado trabajando durante su estadía en el fútbol mexicano.

El técnico uruguayo es uno de los candidatos a ocupar el lugar que dejó Gerardo Martino tras el fracaso del ‘Tri’ en el Mundial de Qatar 2022. Para Andrés Lillini, el trabajo de Guillermo Almada en Santos Laguna como en los ‘Tuzos’ lo deja bien posicionado para liderar el próximo ciclo de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

“Si Almada es el técnico de la selección mexicana me daría mucho gusto por él, es un trabajador, alguien que siente el futbol y me siento representado por sus formas. Ha demostrado tanto en Santos como en Pachuca que puede ser el técnico de la Selección, así que particularmente me daría muchísimo gusto”, dijo Lillini.

Almada recibió muy bien el comentario de su colega y respondió: “Es reconfortante que una persona, con tantos años en el futbol mexicano, opine que nosotros debemos o apoyar nuestra candidatura, nos alegra mucho, sobre todo viniendo de una gran persona como él. No tenemos un vínculo estrecho, solo rivales en la liga y de conversar unas veces, pero bueno, un agradecimiento muy grande a él”.

Mientras la Federación Mexicana de Fútbol toma la decisión sobre el nuevo DT de México, Guillermo Almada está concentrado en Pachuca, incluso comentó que por ahora no busca más refuerzos para el Clausura 2023, por lo que lo disputará con su actual plantel. “Vamos a apoyar a los jugadores jóvenes, así que estamos bien”, concluyó.





Selección México: otros candidatos

Además de Guillermo Almada, en la lista principal de la FMF están Miguel Herrera y el experimentado Marcelo Bielsa. Esta semana, los directivos mexicanos analizarán los tres proyectos disponibles para elegir al que les parezca más esperanzador para el siguiente proceso de México. El tiempo de límite es antes del inicio de la Nations League de marzo.

Durante esta semana los directivos terminarán de definir quién tomará las riendas de la selección mexicana. Entendieron que no es una decisión en la que deban apresurarse. El objetivo es tener un proyecto que pueda rendir frutos al ‘Tri’ de cara al próximo mundial, donde México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.





