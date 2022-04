El sorteo de la FIFA se realizó el primero de abril para saber a lo rivales de cada selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Selección de México fue ubicada en el grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia. El director técnico Matías Almeyda dejó claro que esperará que ambos pasen a los octavos de final y esté entre los 16 mejores equipos en la cita mundialista.

“Como argentino-mexicano que me siento, creo que los dos van a pasar. No hay que cuestionarse tanto, son dos grandes selecciones, con dos grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en los grupos y no después”, comentó el entrenador sudamericano.

El entrenador argentino ha tenido la oportunidad de ser campeón con Chivas y le mostró cariño al fútbol de México porque siempre le dio trabajo y gratitud por parte de la hinchada. Cabe recordar que Almeyda vistió la camiseta de la Albiceleste en las Copas del Mundo de Francia 1998 y Corea-Japón 2022, en donde Argentina fue eliminada en la primera ronda bajo el mando de Marcelo Bielsa.

México vs. Argentina en Qatar 2022

Este viernes 1 de abril, el ‘Tri’ conoció el cronograma y fixture de su participación en la cita mundialista. Argentina, reciente campeón de la Copa América, fue ubicado como cabeza del Grupo C, posteriormente, el que salió como instalado en ese cuarteto fue México, como el C3.

Cabe resaltar que la oportunidad más reciente en la que México se midió ante Argentina en una cita mundialista fue en Sudáfrica 2010, en el marco de los octavos de final. En aquel cotejo, el equipo dirigido por Javier Aguirre perdió 3-1 y se despidió del torneo.





