La presencia de Javier Hernández sigue siendo un pedido público y ahora más que existen ausencias en el frente ofensivo para la fecha triple de Eliminatorias Concacaf Qatar 2022. Es así que Ricardo La Volpe se animó a declarar sobre su posible convocatoria y dio detalles sobre lo que podría aportar al equipo en este tramo final. Sin embargo, la decisión dependerá de Gerardo Martino.

“Creo que (Hernández) había bajado su rendimiento, vuelve a tomarlo y (Gerardo) Martino debe seguirlo con sus colaboradores con lo hacíamos nosotros, las visorías están para eso, para ver en qué nivel está, sabemos que está Raúl Jiménez, si juega con un solo nueve”, mencionó La Volpe.

“Jiménez hoy es el que mejor está, es el que ha venido demostrando, pero si después vemos que es Funes Mori, Henry Martín, no hay duda en cualquier momento puede llamar otra vez a ‘Chicharito’, dijo quien también fue entrenador de los Rojinegros del Atlas.

El entrenador también destacó que ‘Chicharito’ puede aportar con su jerarquía en momentos complicados debido a su amplia experiencia en el fútbol internacional. Para La Volpe, Hernández no siente el peso en la camiseta y tiene la capacidad para ser un líder.

“Es por lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestirse una camiseta, si es o no un gran jugador en su equipo, a la hora que viene (a la selección) pesa esa camiseta, pero a ‘Chicharito’ no, ya estuvo, ya lo demostró, lleva años, puede ser un líder como (Andrés) Guardado, (Héctor) Herrera, (Guillermo) Ochoa, pero a Martino me imagino que sus colaboradores le van a decir que anda en mejor momento, está mejor que Funes Mori, quizá mejor que Henry Martín”, comentó el estratega sudamericano.





