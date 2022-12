Aunque para muchos futbolistas su máxima ilusión es jugar una Copa del Mundo, la emoción puede convertirse en una decepción si es que no reciben la oportunidad de jugar ni un solo minuto en el torneo habiendo sido convocados. Por lo regular, es una cuestión que sufren los porteros, al ser una posición poco habitual para un cambio, al menos que sea por una lesión o amonestación, pero también hay algunos casos de jugadores de campo y en el Mundial Qatar 2022 uno de ellos fue Gerardo Arteaga de la Selección Mexicana.

De la lista de 26 futbolistas que llamó Gerardo Martino para el certamen realizado en el Medio Oriente, solo cinco mexicanos no tuvieron minutos de juego: Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga y Luis Romo.

Públicamente, ninguno se pronunció de forma inmediata después de ser eliminados; sin embargo, ya de vuelta en México, surgió la primera manifestación de malestar por parte del lateral izquierdo mexicano Arteaga.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no (sic) estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción”, escribió en su cuenta de Twitter el jugador que milita en el Genk de Bélgica.

La afición le mostró su apoyo

La publicación de Gerardo Arteaga rápidamente se volvió viral y la mayoría de las respuestas fueron muestras de apoyo para el joven futbolista surgido de las canteras del club Santos Laguna. Algunos consideraron que se trató de una magna injusticia y otros se limitaron a darle ánimo para lo que continúe su carrera

Lo que no se puede negar es que, debido a su juventud y a los dos años y medio de recorrido que tiene en el balompié europeo, Arteaga se mantiene como uno de los mejores prospectos de nuestro país y, en caso de ser convocado para el Mundial del 2026, lo jugaría con 27 años de edad. Esperemos que para esa ocasión si tenga la oportunidad de cumplir su sueño.

