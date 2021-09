Partidazo a la vista. México y Jamaica se enfrentan este jueves (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la primera jornada de las Eliminatorias de la Concacaf en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Revisa los horarios y todo en cuanto al minuto a minuto de este vibrante choque en la siguiente nota. Sigue la transmisión del encuentro en toda América Latina desde las 21:00 horas (hora local), a través de las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México y Jamaica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Sin el apoyo de sus hinchas por la sanción a causa de expresiones homofóbicas, México continuará su camino rumbo a conseguir un boleto para el Mundial, cuando reciba a Jamaica. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

México vs. Jamaica: horarios del partido

México - 9:00 p.m. - Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV

Perú - 9:00 p.m.

- 9:00 p.m. Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

- 9:00 p.m. Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

- 10:00 p.m. Paraguay - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

- 10:00 p.m. Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

- 11:00 p.m. Brasil - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (viernes 3 de septiembre)

Dirigido por el seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino, los mexicanos salen como favoritos para clasificarse de manera directa a Qatar en la eliminatoria de la Concacaf, pero su inicio será triste, en un estadio que suele ser escenario de fiesta y esta vez estará en silencio.

Desde hace años, La Federación Mexicana ha sido requerida y sancionada por un grito homofóbico que los hinchas lanzan desde las tribunas a los guardametas rivales. Aunque la institución llevó a cabo campañas de convencimiento para evitar la ofensa, no ha dado resultado.

Con la dificultad de no tener el apoyo de su gente, los mexicanos buscarán los tres primeros puntos ante un rival que llega con la ausencia de once jugadores de la Premier League inglesa, que no fueron prestados por sus equipos, entre ellos los delanteros Michail Antonio, del West Ham, y León Bailey.

México tampoco tendrá a algunos de sus referentes del ataque como Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, e Hirving Lozano, del Napoli de Italia y también tendrá ausente en el medio campo a Héctor Herrera, del Atlético de Madrid.

Los mexicanos inician la eliminatoria después de un par de fracasos ante Estados Unidos, en la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf, espinas que Martino intentará sacarse en el torneo octagonal que en la primera ronda tendrá otros tres duelos: Canadá-Honduras, Panamá-Costa Rica y El Salvador-Estados Unidos.

A 2.240 metros sobre el mar, México tiene todo a favor para imponerse, pero deberá no subestimar a un rival con hombres veloces que cuidarán la defensa. El ‘Tri’, tras este partido, continuará su participación en la eliminatoria con visitas a Costa Rica, el domingo 5 de septiembre, y Panamá, el miércoles 8.

México vs. Jamaica: alineaciones probables

México : Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, César Montes, Jesús Gallardo, Édson Álvarez, Luis Romo, Andrés Guardado, Jesús M. Corona, Rogelio Funes Mori y Henry Martin. DT: Gerardo Martino.

: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, César Montes, Jesús Gallardo, Édson Álvarez, Luis Romo, Andrés Guardado, Jesús M. Corona, Rogelio Funes Mori y Henry Martin. DT: Gerardo Martino. Jamaica: Andre Blake, Alvas Powell, Adrian Mariappa, Liam Moore, Kemar Lawrence; Junior Flemmings, Devin Williams, Daniel Johnson, Blair Turgott, Cory Burke y Javon East. DT: Theodore Whitmore.





