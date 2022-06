México vs. Uruguay se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por Amistoso Internacional válido por la fecha FIFA de junio, como preparativo para la Copa del Mundo Qatar 2022. Sigue todas las incidencias a través de las señales televisivas de TUDN, Canal 5, TV Azteca, Azteca Deportes, Azteca 7, ESPN y Star Plus. El encuentro está pactado para este jueves 2 de junio desde las 9:00 p.m. (horario de México y Perú) y 11:00 p.m. (horario de Uruguay) en el Estadio de la Universidad de Phoenix. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de Depor.com.

Luego de haber derrotado por 2-1 a Nigeria el pasado sábado 28 de mayo, México no absolvió las dudas sobre su funcionamiento y continúa en el tintero el rendimiento individual de muchos jugadores, y la falta de jerarquía de aquellos que fueron probados por Gerardo Martino.

Si bien Santiago Giménez volvió a aparecer en el marcador, anotando con mucha fortuna el 1-0 parcial, los otros elementos que fueron estuvieron en evaluación por el ‘Tata’ dejaron la sensación de no estar a la altura de la selección mexicana. Aunque estos no son todos los que posiblemente irán a la Copa del Mundo Qatar 2022, el equipo sigue sin convencer.

Aquel día el técnico argentino alineó con Rodolfo Cota en la portería; Erick Aguirre, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la línea defensiva; Luis Romo, Fernando Beltrán y Andrés Guardado en la medular; Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro y Santiago Giménez en la delantera.

Los ingresos de Orbelín Pineda y Edson Álvarez le dieron otra categoría al equipo azteca, sin embargo, por el poquísimo tiempo que estuvieron en el terreno de juego no cambiaron el trámite del compromiso.

“La idea de juego siempre estuvo reflejada en los partidos de eliminatoria. Lo que pasa es que esa idea no tenía continuidad, no tenía belleza, no tenía frescura, y hoy sí lo hemos tenido. Nos hemos asociado bien. Hemos manejado todas las facetas que esta forma requiere. Hemos encontrado pases entre líneas y profundos, pases cambiando el rector. Hemos presionado bien tras la pérdida y en el inicio de juego de Nigeria, obligándolos a salir siempre largo”, comentó Martino tras la victoria en Texas.

“Vemos desde hace mucho tiempo gran potencial en ‘Santi’. Lo valoramos mucho. Está mucho más vinculado al futuro, pero estamos empecinados y con la cabeza muy dura de que forme parte del presente. Estamos contentos con todo lo que hace cada vez que viene a la Selección”, acotó el ‘Tata’, destacando la importancia de Giménez.

México vs. Uruguay: horarios del partido

México : 21:00 horas

: 21:00 horas Colombia: 21:00 horas

Ecuador : 21:00 horas

: 21:00 horas Panamá: 21:00 horas

Perú : 21:00 horas

: 21:00 horas Chile: 22:00 horas

Paraguay : 22:00 horas

: 22:00 horas Venezuela: 22:00 horas

Argentina : 23:00 horas

: 23:00 horas Brasil: 23:00 horas

Uruguay : 23:00 horas

: 23:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas

España: 04:00 horas (viernes 3 de junio)

En lo que respecta a Uruguay, Diego Alonso hizo una convocatoria con algunos nombres nuevos con el objetivo de ir probando variantes individuales que le puedan ser útiles en el Mundial que arrancará en noviembre. Como se recuerda, los ‘Charrúas’ estarán en el Grupo H junto a Corea del Sur, Portugal y Ghana.

Entre los arqueros llamados tenemos a Fernando Muslera, Sergio Rochet y Sebastián Sosa. Mientras que los defensores serán Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Ronald Araújo, Guillermo Varela, Damián Suárez, Matías Viña y MAthías Olivera.

Los mediocampistas convocados fueron Lucas Torreira, Matías Vecino, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Gorriarán, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz. El más destacado en esta línea es ‘Fede’ Valverde, quien llega después de haber tenido una gran temporada con el Real Madrid, con título de LaLiga y la Champions League en el bolsillo.

Finalmente, sin Luis Suárez –quien está ultimando detalles de su llegada a un nuevo club tras no renovar con el Atlético de Madrid–, los delanteros serán Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Diego Rossi, Edinson Cavani, Darwin Núñez y Maxi Gómez.

“Lo que dije exactamente es que, si me preguntaban qué queríamos ser, yo quiero ser campeón. A esa pregunta no puedes decir que no. Quiero ser campeón. Después, que podamos ser va a depender de varios factores. Uno, prepararnos bien. Por más que uno se lo repita mil veces, si no nos preparamos, será imposible; el segundo es los rivales, porque habrá otras tantas selecciones que también van a querer ser. En fin, confío mucho en nuestras posibilidades”, declaró recientemente Diego Alonso, manifestando abiertamente su ambición de levantar la Copa del Mundo en Qatar.

México vs. Uruguay: canales de transmisión

Este compromiso entre las selecciones de México y Uruguay podrás seguirlo a través de las señales televisivas de TUDN, Canal 5, TV Azteca, Azteca Deportes, Azteca 7 ESPN y Star Plus.

México vs. Uruguay: probables alineaciones

México: Ochoa, Sánchez, Montes, Vásquez, Arteaga, Álvarez, Herrera, Guardado, Corona, Jiménez y Vega.

Ochoa, Sánchez, Montes, Vásquez, Arteaga, Álvarez, Herrera, Guardado, Corona, Jiménez y Vega. Uruguay: Rochet, Araújo, Godín, Giménez, Viña, Torreira, Vecino, De La Cruz, Valverde, Rossi y Núñez.

México vs. Uruguay: ¿dónde se jugará el partido?





